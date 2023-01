Bologna, gatto investito da un’auto: salvato dai carabinieri

Il micio caricato sull'auto dei carabinieri

Bologna, 3 gennaio 2023 – Immobile, riverso a terra su un marciapiede del quartiere Savena. I carabinieri hanno trovato così un gatto, probabilmente da poco investito da un’auto.

E' successo in via Francesco Nullo, e i militari lo hanno soccorso caricandolo subito sull’auto. I carabinieri hanno quindi portato il felino – con tutte le attenzioni del caso – al “Il Rifugio del cane e del gatto”, il canile – gattile intercomunale del Comune di Bologna e di Castel Maggiore, con sede a Trebbo di Reno in via Bacialli 20.

Come sta il micio

Immediatamente visitato dal personale veterinario, il felino è apparso in buona salute, nonostante la frattura del bacino, e sarà operato quanto prima. Il gatto è un maschio, non è randagio, ha un collarino in tela di colore azzurro, con raffigurate delle zampine: i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna e il personale del gattile sono alla ricerca del suo proprietario.

I contatti per trovare il gattino ferito

I contatti utili del gattile sono il numero di telefono (051/705423), oppure mail: [email protected], orari d’apertura dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 16, sabato e domenica dalle 11 alle 16.