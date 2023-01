Gatto investito trovato e salvato dai carabinieri

Una storia a lieto fine quella di un povero micio, salvato ieri mattina dai carabinieri dopo essere stato investito. Sono stati i militari del Radiomobile, impegnati nel consueto servizio di controllo del territorio, a notare il gatto, immobile, sul marciapiede in via Francesco Nullo, in zona Savena. I carabinieri non si sono voltati dall’altra parte e, come avrebbero fatto con una persona, hanno soccorso il gattino, terrorizzato e dolorante, rendendosi conto che, molto probabilmente, era stato investito poco prima. Il micio, maschio e provvisto di collarino azzurro con disegnate delle zampette, è stato caricato sull’autoradio e portato con tutte le attenzioni del caso al ‘Rifugio del cane e del gatto’, di Trebbo di Reno. Il gatto è stato visitato: era in buona salute, nonostante la frattura del bacino che sarà operata quanto prima. In serata, grazie all’annuncio dei militari sui social, il proprietario della bestiola è stato trovato e il micio tornerà presto, convalescente, a casa.