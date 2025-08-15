Gaza, accolte tre famiglie. E Zuppi prega a Monte Sole

Tre famiglie dalla Palestina sono arrivate in città l’altra notte intorno alle 3.30. Seguono tre minori accolti per motivi sanitari: due bambine di 3 e 7 anni e un maschietto di 6 per un totale di 17 persone. I tre piccoli saranno curati dai medici del Policlinico Sant’Orsola e dell’Ausl, mentre i tre nuclei, che comprendono altri 8 minori, sono ospitati temporaneamente in una soluzione individuata dalla Prefettura, per essere poi collocate in strutture messe a disposizione da Bimbo Tu e da Fondazione Sant’Orsola, nell’attesa di poter individuare posti Sai nel territorio regionale.

Croce Rossa Italiana ha gestito il viaggio e il trasferimento da Pisa grazie a tre ambulanze, altrettanti pulmini di supporto e un’auto a coordinamento per un totale di 21 operatori sanitari, mediatrici linguistiche e psicologi di supporto. Al loro arrivo erano attivi servizi di mediazione assicurati dalla Comunità Islamica Bolognese e da Asp Bologna, nella fase di transizione in attesa del Sai (Sistema di accoglienza e integrazione), metterà a disposizione il servizio di orientamento legale e un supporto educativo.

Ad accogliere le famiglie al loro arrivo al Policlinico Sant’Orsola, l’assessora al Welfare Matilde Madrid a nome del Comune e della città, mentre l’accoglienza in questi primi giorni sarà assicurata dalla Prefettura. L’operazione rientra nella missione MedEvac (Medical Evacuation) realizzata nell’ambito del Meccanismo Europeo di Protezione civile. Coordinata dalla presidenza del Consiglio, la missione vede il coinvolgimento Dipartimento della Protezione Civile attraverso la CROSS – Centrale Remota per le Operazioni di Soccorso Sanitario oltre che dei ministeri della Difesa, degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’Interno.

Ieri, intanto, tra i ruderi della chiesa di Casaglia al parco di Monte Sole (Marzabotto), l’arcivescovo e cardinale Matteo Zuppi (a sinistra, nella foto) ha guidato la preghiera per la pace in nome delle vittime innocenti in Terra Santa proposta dalla Chiesa di Bologna e dalla Piccola Famiglia dell’Annunziata. "Siamo qui per pregare per la pace, perché non perdano la vita altri innocenti", ha detto Zuppi, che poi al termine del suo intervento ha dato inizio alla lettura dei nomi dei bambini israeliani e palestinesi morti il 7 ottobre 2023 e successivamente nei territori della Striscia di Gaza.

red. cro.