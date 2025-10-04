Gaza, l’attore palestinese sugli scontri a Bologna: “Vi sentiamo vicini, ma rispettate la vostra città”

Bologna, 4 ottobre 2025 - “Sentiamo la vostra vicinanza al popolo palestinese, ma vi chiediamo di mantenere un clima di pace, rispettando la vostra città”. A dirlo è l'attore palestinese Motaz Malhees, a Bologna per incontrare il pubblico del Pop Up Cinema Archecchino tra le due proiezioni pomeridiane de 'La voce di Hind Rajab' (Leone d'Argento alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia).

In mattinata è stato ricevuto a Palazzo d'Accursio assieme alla direzione di I Wonder Pictures, che distribuisce il film in Italia. "Per prima cosa vorrei mandare un messaggio a Bologna e all'Italia - esordisce Malhees -. Vi vediamo, e sentiamo la vostra vicinanza al popolo palestinese. Ieri c'è stata una bellissima manifestazione, ma vi chiedo di mantenere un clima di amore, pace e tranquillità. Necessario per non generare violenza e rispettare la vostra città. Rivolgo le stesse parole alla polizia: i manifestanti sono persone come voi. Sono i vostri vicini, i vostri concittadini. Trattiamoci bene, gli uni con gli altri”.

Il film della regista tunisina Kaouther Ben Hania racconta la storia vera di Hind Rajab. Il 29 gennaio 2024 i volontari della Mezzaluna Rossa ricevono una chiamata d'emergenza: una bambina di sei anni, intrappolata in un'auto sotto il fuoco di una sparata a Gaza, implora di essere soccorsa. La voce che per un'ora e mezza si sente al di là del telefono è la registrazione originale della voce della bambina. "So che è un film duro, difficile - prosegue l'attore -. Durante le riprese, avevo la sensazione di crollare a ogni scena. Mi ha fatto andare avanti il ​​senso di responsabilità che ho come attore, il fatto di poter portare la voce di Hind al pubblico".

E per questo rivolge un invito alla città, affinché ognuno possa dare il proprio piccolo contributo: "Andate a vedere il film, spargete la voce, fatevi coraggio. Per quanto sia difficile guardare, ricordatevi che siete in un luogo sicuro, al cinema, e avete accanto persone che vi vogliono bene".

Il programma della giornata si apre alle 15 di oggi con una prima proiezione seguita alle 16,45 da un incontro con Motaz Malhees aperto a tutto il pubblico cittadino (fino a esaurimento posti disponibili). A seguire, alle 17,45, un'altra proiezione del film.