A Bologna in 80mila per Gaza: bloccate per 5 ore tangenziale e A14, scontri con la polizia

Bologna, 3 ottobre 2025 – Bologna, questa mattina, era un tripudio di bandiere. Impossibile quantificarle, ma almeno 80mila persone, una marea umana, hanno scelto di essere in strada, a manifestare per Gaza, per la Global Sumud Flotilla (foto). Ma anche questa festa pacifica non è potuta finire senza incidenti. Perché ancora una volta, le anime nere che si infiltrano nei cortei, che non hanno soddisfazione se non si arriva alla violenza e allo scontro con la polizia, hanno dovuto far pesare la loro presenza.

In autostrada e in tangenziale, rimaste chiuse per cinque ore, la giornata di sciopero generale ha pagato il prezzo più grande alla prepotenza dei soliti facinorosi. Che si è tradotta in scontri con polizia e carabinieri, lanci di bombe carta e bottiglie, aste di bandiere usate come bastoni. Un assalto a cui la polizia ha risposto, ancora una volta, con una pioggia di lacrimogeni.

Scontritra antagonistie forze dell’ordinein autostrada

Il corteo

La giornata era iniziata presto, alle 9. In piazza Maggiore c’erano già gli attivisti di Usb, in piazza Malpighi si era ritrovata la Cgil. I numeri in breve sono saliti: un fiume di persone si è riversato nella piazza, pronto, ancora una volta, a sfilare. C’erano i collettivi, c’erano gli studenti, c’erano le sigle Pro Pal. Ma c’erano anche tante famiglie, tanti lavoratori. Il percorso del corteo era stato concordato con la Questura: prevedeva di attraversare Ugo Bassi, Marconi, piazza dei Martiri, via dei Mille, via Irnerio, i viali da porta San Donato a porta Mascarella e poi su per Stalingrado. Ovviamente, bypassando la stazione, l’obiettivo del ‘blocchiamo tutto’ potevano essere solo la tangenziale e l’A14, anche se alcuni audaci si erano spinti a dire di voler prendere anche l’aeroporto. Lì, però, non sono riusciti ad arrivare.

La partenza di uno dei cortei in via Ugo Bassi

Il blocco autostradale

Intorno all’una, il serpentone era arrivato in via Stalingrado. Sotto al ponte della tangenziale erano posizionati i blindati di polizia e carabinieri a chiudere la strada. Era chiaro che i manifestanti volessero rompere il blocco. Altrettanto chiaro, visti i numeri, che lo avrebbero potuto fare. Dopo un tentativo di sfondamento, condito da lancio di pietre e bottiglie a cui i reparti hanno risposto con una carica di alleggerimento, i dirigenti del servizio d’ordine hanno deciso di farli passare. Intanto, la Stradale aveva fatto chiudere il traffico in tangenziale e A14. Così i manifestanti sono saliti, raggiungendo il loro obiettivo.

Ai manifestanti in A14 la polizia ha risposto con il lancio di lacrimogeni

Gli scontri

Ad alcuni, ai soliti, questa ‘vittoria’ non è però bastata. E così, mentre il corteo si allargava riempiendo tutte le corsie delle due arterie e gli organizzatori dal megafono gridavano la loro indignazione contro il Governo, chiedendone le dimissioni, e il Comune (“Il sindaco Lepore espone la bandiera di Israele e poi scende in piazza. Il mondo del lavoro non ha bisogno di lui”, hanno detto), la marcia è andata avanti, dall’uscita 7 bis fino alla 5. Camionette e agenti schierati indicavano che oltre quel punto non si andava. I manifestanti veri (tra cui la delegazione della Cgil) hanno dunque proseguito, lasciando la tangenziale. Ma molti sono rimasti. Almeno 5mila persone. E se tanti facevano solo da ‘supporter’, gli incappucciati delle prime file hanno iniziato a lanciare di tutto. Petardi e bombe carta; bottiglie e fumogeni. La polizia ha risposto prima con i lacrimogeni. E poi caricando. Manganelli e scudi, occhi che bruciavano e aria irrespirabile. Nel caos, due ragazzi sono stati fermati. Anche loro, sconosciuti agli uffici Digos. C’erano anche i soliti maranza. Gli scontri, inframmezzati da momenti di tranquillità relativa, sono andati avanti per un’ora almeno. E poi i manifestanti si sono seduti. Fino alle 18 sono rimasti fermi.

I manifestanti hanno bloccato tangenziale e autostrada (Schicchi)

La fine della giornata

All’arrivo dei rinforzi, compresi due idranti spediti da Padova, l’impasse è terminata. I manifestanti hanno abbandonato e liberato A14 e tangenziale. Avevano annunciato di voler raggiungere piazza Galilei, per chiedere il rilascio dei compagni, portati in Questura. Ma appreso che erano ‘solo’ stati denunciati per resistenza aggravata e poi rimessi in libertà, hanno virato verso piazza Lucio Dalla, dove anche su questa giornata è scesa la notte.