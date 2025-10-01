"Gaza come Monte Sole, basta genocidio"

Sono passati 81 anni dagli eccidi di Monte Sole, quando oltre 770 civili furono brutalmente uccisi dalle truppe nazifasciste, in una delle pagine più dolorose della storia italiana. "Un episodio che più passa il tempo, più diventa importante ricordare – afferma Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto –, perché fare memoria significa incidere sul presente, altrimenti si commettono gli stessi errori del passato". Il riferimento a ciò che sta accadendo a Gaza è evidente e, in questo senso, la cerimonia di commemorazione diventa un’importante occasione "per dimostrare il nostro sostegno alla popolazione palestinese e per lanciare un forte messaggio di pace e di stop al genocidio", prosegue la prima cittadina.

Si parte domani e venerdì a Palazzo d’Accursio con il convegno ‘Marzabotto e le città martiri. Memorie europee, conflitti internazionali e promozione della pace dal dopoguerra a oggi’. Sul palco diversi storici e docenti universitari, mentre i saluti istituzionali sono affidati al sindaco di Bologna, Matteo Lepore e all’onorevole Andrea De Maria. Tre, invece, gli appuntamenti di sabato: alla mattina, ci sarà la possibilità di visitare l’area del memoriale di Monte Sole; nel pomeriggio, verrà proiettato il documentario ‘I bambini del ‘44 – Memorie di un eccidio’; infine, alla sera, verrà messo in scena lo spettacolo teatrale di Carlo Lucarelli e Matteo Belli ‘Marzabotto’.

La giornata di domenica si aprirà con la messa per i caduti, che, anche quest’anno, verrà presieduta dal cardinale Matteo Zuppi. Dopo la visita al sacrario di Marzabotto e la deposizione delle corone, Valter Cardi, presidente del comitato per le onoranze ai caduti di Marzabotto, Annalisa Corrado, parlamentare europea e membro dell’equipaggio della Global Sumud Flotilla, Gad Lerner, giornalista ed esperto di Medio Oriente, e Valentina Cuppi si ritroveranno in piazza Martiri delle Fosse Ardeatine per parlare di memoria, pace e resistenza.

Ma le iniziative proseguono anche il prossimo weekend: venerdì 10 è in programma la presentazione del libro di Eloisa Betti ‘Monte Sole. La memoria pubblica di una strage nazista’; sabato 11 si svolgerà la camminata dedicata a Gaza da Vado a Cerpiano; e per concludere, lunedì 13 spazio a Giulia Casarini e Arianna Papini, rispettivamente autrice e illustratrice del racconto ‘Stivali a Monte Sole’. Grande importanza verrà riservata alle scolaresche che parteciperanno alla commemorazione. "Educare le giovani generazioni al tema della memoria significa offrirgli strumenti per comprendere la storia – dice Cardi –. Da Monte Sole, ogni anno, parte un messaggio chiaro: basta armi, basta guerre, che la diplomazia torni a fare il suo mestiere".

Filippo Biondi