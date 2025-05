Gaza com’era: un viaggio virtuale dentro la Striscia distrutta

Gaza com’era. Con i suoi profumi, le sue tradizioni, le strade, la vita. Attraverso la mostra 30 minutes in Gaza si può riavvolgere il nastro. Tornare all’alba di quel 7 ottobre 2023. Lo si può fare indossando dei visori di realtà aumentata, grazie a un progetto realizzato in un’università americana dal ricercatore palestinese Naim Abourradi. Lo spettatore cammina e si muove dentro una replica di ciò che era Gaza prima della devastazione israeliana, vivendone i momenti di tranquilla quotidianità e frammenti di vita mondana oggi perduti. Nel 2016 Abourradi lascia Gaza, la sua terra di origine. Quando nel 2022 vince una borsa di studio all’X-Real Lab della California State University decide di realizzare un progetto di realtà virtuale che consenta di documentare e mostrare i luoghi e le tradizioni di uno dei luoghi più inaccessibili del mondo. A partire da luglio 2022 il team di ricerca ingaggia un cameraman locale che inizia le riprese, destinate a durare circa un anno. Quando nell’ottobre 2023 inizia l’invasione di Gaza, quello che inizialmente era nato come un progetto di narrazione e conservazione del patrimonio culturale diventa un lavoro preziosissimo di testimonianza della distruzione e di possibile ricostruzione del patrimonio architettonico. Per la prima volta l’esperienza the Phoenix of Gaza esce dagli Stati Uniti e approda in via del Pratello 90, a Teatri di Vita Studio, il cui direttore artistico, Stefano Casi, è anche referente di Assopace Palestina. Il progetto viene ospitato con la collaborazione di quest’ultima associazione e Refugees Welcome e Collettivo Urban?. Rimarrà in città solo sei giorni, da martedì a domenica, con aperture fino alle 23. Per prenotare il viaggio virtuale: https://tinyurl.com/4z4cjk5t.

a. a.