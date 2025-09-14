Gaza e le guerre intorno al mondo. Minuto di silenzio alle superiori

Prima la campanella, poi sessanta secondi per ricordare tutte le vittime delle guerre. Si apre con una speranza di pace il nuovo anno scolastico. Almeno alle superiori, dove solo al liceo Galvani e al liceo Sabin si cita, in modo esplicito, ’Gaza’ nel titolo. Il minuto ci sarà quasi ovunque e ogni istituto lo declinerà a modo suo: il liceo artistico Arcangeli, oltre alle vittime, toccherà anche il tema della pace, mentre per l’Iis Pier Crescenzi Pacinotti Sirani i sessanta secondi di solidarietà sono l’inizio di un percorso, inserito nell’ambito della educazione civica, in cui affrontare molteplici aspetti tra cui i diritti umani.

Minghetti (dove si parla di Gaza, ma anche di Ucraina, Sudan, Congo e Siria), Aldini Valeriani, Aldrovandi Rubbiani, Fermi: tanti i minuti di silenzio. Il liceo Copernico, invece, non ha ancora deciso il da farsi. Al liceo Galvani, scrive il nuovo preside Maurizio Santoro, "considerata la valenza educativa della scuola pubblica e gli argomenti di educazione civica, si invitano i docenti e le classi a osservare un minuto di silenzio martedì 16 alle 9.30". Un "momento di riflessione e di testimonianza contro la violazione dei diritti fondamentali della popolazione di Gaza e, più in generale, contro ogni forma di violenza che ostacola la crescita delle giovani generazioni e ne compromette la fiducia nel futuro", scrive Santoro. "Un minuto di silenzio per ricordare le migliaia di bambine e bambini, studentesse e studenti, insegnanti che non andranno mai più a scuola, perché colpiti da micidiali ordigni di morte". Un minuto di silenzio "per essere vicini alle migliaia di giovani che non possono andare a scuola, perché scuole e università sono state distrutte a causa delle numerose guerre. Un minuto di silenzio per solidarizzare con coloro che continuano a voler insegnare e studiare in condizioni inimmaginabili".

f.g.s