Gaza, la marea umana. Sfilano i partigiani e i vessilli palestinesi: "Fermate Israele"

"È genocidio, io lo chiamo così". Valentina Cuppi lo scandisce a chiare lettere e lo ripete, mentre accoglie la transumanza al parco Peppino Impastato. La sindaca di Marzabotto (ed ex presidente del Pd) aveva lanciato l’idea di una marcia nazionale per lanciare un segnale forte contro il massacro in Palestina. E ieri, fin dalle 10,30 del mattino, è rimasta in testa al corteo brandendo con entrambe le mani lo striscione "Save Gaza, fermate il governo di Israele". Sono arrivati a migliaia, nei luoghi dell’eccidio nazifascista: dovevano essere diecimila, erano almeno in 8.000. Molti sono partiti dalla base, con la volontà di percorrere tutto il tracciato, passando prima per Pian di Venola e poi iniziando il ‘salitone’ fino al Poggiolo di Monte Sole. Altri si sono aggregati lungo il percorso, mentre alcuni politici e rappresentanti delle istituzioni hanno preferito raggiungere direttamente il ‘pratone’ dell’arrivo. "Certo che voglio farla tutta fino in cima", risponde un’anziana vestita di blu, fazzoletto bianco in testa.

"Tutti i giorni portiamo le persone a visitare Monte Sole perché la memoria non deve essere un esercizio sterile, ma un modo per crearsi una lente attraverso cui vedere quello che succede nel mondo – puntualizza Cuppi –. E a Gaza ci sono, come è avvenuto qui, bambini che vengono uccisi e fatti morire di fame, di sete o sotto le bombe. Se c’è un’analogia, è questa: il fatto che ci siano dei crimini contro l’umanità e che, come qui 80 anni fa, stanno venendo massacrati civili innocenti e inermi".

In prima fila anche Maurizio Landini, segretario della Cgil: "C’è una violazione dei diritti umani senza precedenti e tutto questo porterebbe già, per gli accordi che ci sono, l’Europa a prendere determinate posizioni e interrompere determinati rapporti".

Dopo il raduno nel cuore di Marzabotto, la marea umana ha proseguito la marcia e si è ingrandita come un’onda. Le bandiere dell’Anpi si sono mischiate a quelle della Palestina, le maglie da calcio del Marocco di ragazzi che parlavano in arabo a quelle dell’Arci, di Emergency, delle Acli. In marcia, alla fine, più di 170 associazioni coordinate dall’organizzazione del Portico della Pace, mentre i volontari e la Protezione civile hanno assistito i partecipanti per tutta la durata dell’evento, donando acqua (con lunghe file davanti ai punti di distribuzione) e coadiuvando i più anziani. Persone di tutte le età, arrivate da tutte le parti d’Italia, intonando Bob Dylan o ‘Generale’ di De Gregori.

C’erano anche diversi politici, dal deputato piddì Andrea De Maria ("Non bisogna rinunciare a battersi perché tacciano le armi e si riapra una prospettiva di dialogo") alla consigliera regionale dem Simona Lembi ("Nessuna guerra può dirsi giusta, nessun valore o diritto può essere rivendicato per il tramite di un conflitto che è, già oggi, il più letale per i bambini a memoria d’uomo"), dal candidato unitario al Congresso Enrico Di Stasi ("La mattanza nella Striscia di Gaza va fermata e non ci stancheremo mai di lottare per raggiungere questo obiettivo") ai consiglieri comunali di Coalizione civica, Detjon Begaj e Porpora Marcasciano, fino a Morris Battistini, consigliere di Forza Italia a Marzabotto, che ha partecipato alla gestione dei punti ristoro.

C’era anche Yassine Lafram, presidente dell’Ucoii (Unione comunità islamiche d’Italia) per un appello: "Basta mandare armi a Israele, basta uccidere bambini. È importante essere qui e spero che anche la Comunità ebraica possa prendere una posizione forte di condanna rispetto a questo governo genocida".

Francesco Moroni