Gaza, le piazze in assemblea

Le piazze del centro storico si riempiono con due assemblee pubbliche in vista dello sciopero generale promosso da Usb, indetto per "fermare il genocidio in Palestina". La mobilitazione partirà alle 10.30 da piazza Maggiore. Sono trecento i presenti tra piazza Scaravilli e quella del Nettuno, dove lavoratori e studenti, tra sindacati e collettivi, si sono radunati per fare il punto sulle iniziative di lotta e per proseguire la mobilitazione. Di fronte al Rettorato, dalle 15 si sono alternati al microfono universitari, docenti e lavoratori uniti per Gaza: "Noi studenti non siamo andati a lezione da Unibo, ma dai portuali di Genova che ci insegnano che possiamo bloccare armi e sionismo da qui – grida Leili Hilzam, rappresentante degli studenti all’Unibo nel consiglio studentesco e attivista di Cambiare Rotta –. Vogliamo imporre la rottura totale" con Israele. Occhi puntati su lunedì, ma gli universitari non perdono di vista il ruolo che avrà martedì 23, quando il Senato accademico si dovrà esprimere sulla mozione passata dal Consiglio degli studenti per il boicottaggio accademico, in cui si chiede

l’immediata interruzione dei rapporti accademici e con le aziende israeliane. "Blocchiamo tutto", gridano attraversando via Zamboni fino a piazza del Nettuno, dove schierati, sui gradini della statua, c’è Usb, con, tra gli altri, Potere al Popolo e Rete dei Comunisti: "Questa guerra e questa complicità hanno effetti diretti anche qui, tra inflazione alle stelle, salari divorati e precarietà, tagli alla sanità, istruzione e welfare", oltre a "miliardi spesi in armamenti anziché nei servizi". I temi chiave: la difesa della Flotilla diretta a Gaza e lo stop al genocidio in Palestina.

Mariateresa Mastromarino