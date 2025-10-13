Università in rivolta per Gaza: occupata sede di Scienze politiche e Sociologia a Bologna

Bologna, 13 ottobre 2025 – Studenti e dottorandi dell'Università di Bologna hanno occupato Palazzo Hercolani, sede dei Dipartimenti di Sociologia e Scienze Politiche. L'iniziativa, si legge in una nota dei Spazio di Agitazione presidio studentesco del dipartimento di Scienze Politiche, nasce per "dare carburante al movimento per la liberazione della Palestina" dopo le mobilitazioni delle scorse settimane per la Global Sumud Flotilla e contro il conflitto a Gaza.

"Queste mobilitazioni hanno dimostrato, tra le tante cose, un elemento fondamentale: c’è un divario enorme tra ciò che le persone dimostrano di volere e ciò che il governo italiano fa. Il mondo osserva in diretta un genocidio e ne pretende la fine; il governo continua a vendere armi e stringere accordi con Israele”, continua il collettivo.

Gli occupanti, evidenzia la nota, chiedono il boicottaggio accademico di "aziende, enti e università che contribuiscono al genocidio del popolo palestinese e all'escalation bellica". Nel mirino i rapporti tra l'ateneo bolognese e Israele. "I cartelli nelle piazze di queste settimane sono stati chiari: ‘Volevamo liberare la Palestina, invece la Palestina sta liberando noi’.Partiamo da questo. Partiamo da un'Università totalmente asservita al capitalismo contemporaneo – che quindi riproduce un sistema che genera precarietà esistenziale, devastazione ambientale, violenze di genere, ecc – e da reimmaginare come un’istituzione capace di creare spazi di discussione e di organizzazione, oltre che di sapere critico rispetto a questa contemporaneità disumana. Servono discussioni, saperi e strumenti da cui attingere per trasformare l’esistente”, si legge ancora nel comunicato. L'occupazione si propone quindi anche come "laboratorio politico" per ripensare l'università.

Protesta per Gaza a Bologna, occupata la sede Scienze politiche e Sociologia dell'Università

Gli studenti invitano docenti, personale tecnico-amministrativo e cittadinanza a partecipare attivamente: "Chiediamo ai docenti di non limitarsi a esprimere solidarietà, ma di partecipare in prima persona, per esempio rimodulando le loro lezioni in accordo con studenti e studentesse". A giudizio di Spazio di Agitazione, "le mobilitazioni delle scorse settimane hanno dimostrato un divario enorme tra ciò che le persone dimostrano di volere e ciò che il governo italiano fa".

L'obiettivo dichiarato, conclude la nota, è creare "un metodo organizzativo nuovo" che possa "determinare i cambiamenti che vogliamo vedere nel mondo", partendo da Palazzo Hercolani per poi espandersi ad altri dipartimenti.