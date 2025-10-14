Gaza, protesta continua. Scienze politiche e Sociologia occupate

A nulla è servita la lettera della ministra dell’Università Anna Maria Bernini, che sabato, rivolgendosi ai rettori degli atenei italiani, aveva scritto che "un eccesso di occupazione significa privazione di un diritto fondamentale: il diritto allo studio" e che "le occupazioni erano troppe". Troppe, ma non a Bologna. Perché ieri mattina, con bandiere della Palestina alla mano, studenti e dottorandi dell’Alma Mater hanno occupato Palazzo Hercolani, dove si trovano le facoltà di Scienze Politiche e Sociologia, interrompendo le lezioni programmate nella sede di Strada Maggiore. Giù dalle finestre del palazzo, lo striscione ’Hercolani occupata’ segnala la mobilitazione che ha l’obiettivo di "dare carburante al movimento per la liberazione della Palestina", perché dopo le "oceaniche mobilitazioni delle scorse settimane" per la Flotilla e contro "il genocidio – recita la nota di alcuni studenti e dottorandi dell’ateneo e di Palazzo Hercolani –, pensiamo sia necessario un salto di qualità di questo movimento e che ciò non possa che partire dalle università". Per gli occupanti, i movimenti delle ultime settimane mostrano un "divario enorme tra ciò che le persone dimostrano di volere e ciò che il governo italiano fa – fanno sapere in una nota –. Il mondo pretende la fine del genocidio; il governo continua a vendere armi e stringere accordi con Israele".

Attacchi anche a Unibo, che "continua a intrattenere rapporti con Israele, con il genocidio e la guerra – sostengono gli occupanti –. Vogliamo il boicottaggio accademico di tutte quelle aziende, enti e università che contribuiscono al genocidio del popolo palestinese e all’escalation bellica che stiamo vivendo". Per questo, la loro chiamata va a tutto il mondo studentesco, coinvolgendo anche il personale tecnico-amministrativo e i docenti, per "supportare attivamente l’occupazione", che vuole essere anche un "laboratorio politico" in cui supportare "la liberazione della Palestina" e in cui "rimmaginare un’università asservita al capitalismo contemporaneo".

Intanto, gli universitari hanno sciolto l’occupazione all’interno del Dipartimento di Fisica, mobilitazione che era stata anche denunciata dall’ateneo, il rettore Giovanni Molari tira dritto: con il nuovo movimento a Palazzo Hercolani, "sono state interrotte le lezioni ed è stato impedito l’accesso alla struttura – afferma –. Le occupazioni creano un disagio notevole" ed è quindi "inevitabile fare segnalazione alle forze dell’ordine, anche perché si sta commettendo una violazione di legge". E come "sempre accade, noi le segnalazioni le inviamo tempestivamente, e così abbiamo fatto anche questa volta".

Insorgono le opposizioni: "Questa occupazione è irricevibile e va sgomberata – tuona il capogruppo della Lega Matteo Di Benedetto –. Troviamo surreale che ci sia la richiesta di attaccare politicamente Israele proprio ora che si è trovato un accordo di pace". Netta anche la capogruppo di FdI Francesca Scarano: "Inaccettabile. Una minoranza prepotente continua a imporre la propria volontà con atteggiamenti aggressivi e privi di motivazioni, impedendo l’accesso agli studenti e negando il diritto allo studio.Ci auguriamo che la Giunta prenda una posizione chiara e netta contro queste occupazioni". Sono già iniziate, nel frattempo, le proteste dei residenti, secondo cui, scrivono in una lettera "sarebbe giusto che la questione venisse gestita nel rispetto di tutti. Noi passiamo le notti in bianco".