Gaza, scontro all’Unibo. La lettera di Faldini : "Sbagliato limitare i rapporti con Israele"

Bologna, 7 luglio 2025 – "Leggo senza riconoscermi totalmente nel documento dell’Università di Bologna, cui mi onoro di appartenere. Il Senato Accademico ha espresso sdegno per l’escalation militare a Gaza. Come essere in disaccordo? Ogni guerra fa vittime innocenti e dovrebbe essere fermata; ma il documento definisce la collaborazione con gli atenei israeliani soggetta a limitazioni e promuove la collaborazione con gli atenei palestinesi auspicando il riconoscimento dello Stato palestinese. Un ateneo dovrebbe contribuire a non radicalizzare narrazioni distorte che favoriscano la ricomparsa di pregiudizi del passato, di cui sono tappezzati gli striscioni di alcuni gruppi studenteschi. Il ruolo dell’accademia è unire, non dividere". Non usa mezzi termini il prof Cesare Faldini, ordinario di Ortopedia e Traumatologia all’università di Bologna, direttore del dipartimento di Patologie complesse e direttore della Clinica di ortopedia e traumatologia del Rizzoli.

Cesare Faldini, direttore della Clinica ortopedica. del. Rizzoli, è docente all’Alma Mater

Il motivo del ’contendere’ è la mozione – approvata due settimane fa – che condanna le conseguenze umanitarie e civili, la violazione del diritto internazionale e dei diritti umani nella Striscia di Gaza e nei territori palestinesi occupati, auspicando il rafforzamento di tutte le iniziative diplomatiche e politiche volte a far cessare il conflitto. Nel documento ci sono passaggi che hanno fatto storcere il naso a Faldini, tanto da portarlo a scrivere una lettera al rettore Giovanni Molari che ha avuto una grande diffusione all’interno del Senato Accademico e sta suscitando un acceso dibattito in ambito universitario.

E’ giusto che l’Ateneo ponga limitazioni alla collaborazione con una parte e promuova con l’altra? Questa posizione, scrive Faldini, "rischia di far percepire la Palestina guidata da Hamas come la parte giusta del conflitto, mentre Israele la parte sbagliata". Il codice etico dell’Ateneo, spiega il professore, vietando collaborazioni per lo sviluppo di tecnologie che possano essere usate contro l’uomo "è un valido principio universale teoricamente sufficiente a limitare le collaborazioni, ma il documento sottolinea il controllo di questo aspetto solo nei confronti delle Università Israeliane, invece che per tutte le parti in conflitto. Non hanno forse pari dignità studenti, ricercatori e docenti di Stati in guerra tra loro siano essi Israeliani, Palestinesi, Ucraini, Russi?".

E Faldini puntualizza: "Ho più volte collaborato con accademici di paesi totalitari, facendo prevalere la cultura su tutto il resto: nel 2018 fui invitato come visiting professor in tre prestigiosi Atenei in Iran. Ci vai? Mio padre era preoccupato: l’origine ebraica della famiglia è palese sul web, sarà pericoloso? No, basta non essere Israeliani. Così sono andato a Teheran". E ancora: "Ho insegnato in un programma umanitario per quasi 10 anni in Eritrea dove è in corso un conflitto ed una pulizia etnica al confine con l’Etiopia: i feriti, arrivavano in ospedale con lesioni di guerra orribili: paziente vittima o paziente carnefice è sempre e solo un uomo da curare".

Il primario del Rizzoli e ortopedico più premiato al mondo – da decenni impegnato nei Paesi in via di sviluppo – conclude con una posizione netta: "Come docente e ricercatore sento il dovere di contribuire alla costruzione di dialogo tra popoli in guerra attraverso la scienza, senza alimentare la narrazione di chi ha ragione e chi ha torto, che rischia di essere di parte. Con rammarico, non mi sento rappresentato dal documento del Senato accademico e farò tutto il possibile per continuare i rapporti con tutti gli atenei in modo paritario come ho sempre fatto, quindi anche con Israele, nella speranza che la collaborazione verso tutti indistintamente possa rappresentare un piccolo contributo al sentimento di pace e fratellanza".