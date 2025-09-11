Gaza, tende e attivisti in ateneo: "Equipaggio di terra della Flotilla"

Tende, sacchi a pelo e i colori della bandiera palestinese che sventolano tra striscioni e barchette. Prende forma e si rinforza "l’equipaggio di terra" della Global Sumud Flotilla che si raduna sotto il Portico del Rettorato e tra i suoi corridoi, nel presidio permanente lanciato dal collettivo universitario Cambiare Rotta, dopo i due attacchi a una delle navi della "missione umanitaria civile più grande della storia", sulla costa della Tunisia. E il messaggio degli attivisti universitari è chiaro: "Se toccano la Flotilla, blocchiamo il Paese, a partire dalle nostre università", come dimostra lo striscione appeso all’ingresso del civico 33 (’Block the University - All eyes on the Flotilla’). "Vogliamo la rottura delle nostre istituzioni accademiche e del nostro governo con lo Stato genocida israeliano – dichiara Leili Hilzam, rappresentante degli studenti all’Unibo nel consiglio studentesco e attivista di Cambiare Rotta –. Va interrotta ogni complicità: se Israele continua impunita, i responsabili sono il governo Meloni e le nostre istituzioni, complici dello Stato genocida di Israele".

Questo nonostante l’Alma Mater nei giorni scorsi abbia espresso appoggio alla missione: "Ne siamo contenti, una conquista per noi a seguito della nostra manifestazione del 4 settembre. Ma questo non basta: le complicità continuano a esserci. Gli accordi con Israele passano per i nostri atenei fino al governo". La mobilitazione risponde alla ‘chiamata’ dei colleghi della Sapienza di Roma: "Abbiamo indetto anche qui il presidio permanente, perché la Flotilla è stata attaccata per ben due volte – spiega –. Vogliamo portare il nostro supporto" alla Flotilla, seguendo "l’esempio che ci hanno lanciato i portuali del Calp di Genova e dell’Unione Sindacale di base".

Mariateresa Mastromarino