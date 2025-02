Gaznevada, storia di una band. E di un’epoca

La storia di una band nata all’ombra delle Due Torri, prima outsider e poi celebrità cult, e lo spaccato di un’epoca che per la scena culturale e artistica italiana è ancora dominante. Anche se è germogliata "sottoterra". Going Underground di Lisa Bosi (produzione Sonne Film e Wanted) è il film che racconta i Gaznevada tra gli anni Settanta e Ottanta e che intreccia arte, musica, politica, droga, costume. Verrà proiettato questa sera alle 20 al Modernissimo alla presenza di regista e Gaznevada: Alessandro Raffini, Giorgio Lavagna, Marco Bongiovanni, Marco Dondini, Ciro Pagano. Filmati preziosi (anche uno che li vede ospiti di Pippo Baudo negli anni Ottanta) arrivati da tanti archivi come quello di Red Ronnie o dell’Harpo’s Bazaar, script ambizioso, colonna sonora che ci fa ascoltare i pezzi più celebri come la loro hit ancora classico da club, I.C. Love Affair e soprattutto le voci narranti dei Gaznevada in persona, che grazie a questo film si sono incontrati di nuovo, come spiega Ciro Pagano, lo Zanardi di Pazienza (per davvero!) che nel gruppo era Robert Squibb, chitarrista.

Ciro Pagano, il film viene presentato nel programma cinema di Art City. Quanto l’arte ha permeato la vostra educazione sentimentale? "Quel motore che muoveva tutto, dalle occupazioni a tutto il resto, è sempre stata l’urgenza creativa. Perché noi occupiamo questa casa in via Clavature 20 che diventerà Traumfabrik? Perché all’epoca, negli anni Settanta, non esistevano posti di aggregazione, non c’erano i centri sociali, si stava in piazza. A noi serviva uno spazio non tanto per vivere, quanto per disegnare, fare, confrontarsi e la Factory di Warhol era la nostra ispirazione. A New York c’erano Warhol e i Velvet Underground, a Bologna c’erano Pazienza e i fumettisti e i Gaznevada. Chiaro poi che quando fai le cose non ne sei veramente cosciente, non fai musica o disegni e dici che fai arte: fai queste cose perché ti piacciono, ti muovono. Noi agivamo così trasportati da questo demone".

Nel film parlate molto direttamente dell’uso massiccio della droga che c’era a quel tempo. "La droga era collaterale a tutto questo, non era la cosa principale. Esisteva, c’era, ma anche il suo uso era in funzione di quello che ci piaceva fare. La droga è sempre stata compagna della musica, del jazz con l’eroina, della musica progressiva con le droghe psichedeliche. Credo che ancora oggi sia così".

Ragazzi di Bologna che vivono come fossero a New York. Perché la preferiste a Londra? "Noi eravamo punk ma eravamo seguaci dei Ramones, non dei Sex Pistols e anche quando lasciammo il punk abbracciammo la no wave americana. Ci sentivamo più vicini a quella sensibilità metropolitana d’oltreoceano e da chitarrista posso dire che dei Ramones mi appassionava quella grande rivoluzione sonora con queste chitarre granitiche e i pezzi che si accorciavano. Si arrivava dagli anni Settanta, da lunghe suite che improvvisamente si restringevano a pochi minuti. E noi presentammo Mamma dammi la benza nel ‘77, col nome di Centro D’Urlo Metropolitano, anche per le allusioni alla benzina delle molotov che incendiavano le città, e Bologna in particolare, e la benzedrina, un’amfetamina che si faceva alll’epoca. Fu una bomba, ma noi mica lo sapevamo. Però ci credevamo, eravamo abbastanza litigiosi ma prendevamo le cose davvero sul serio, ci ’facevamo il viaggio’. Abbandonammo presto la tendenza demenziale di quel pezzo e dopo un viaggio a Londra, che era in fondo più vicina, diventammo i Gaznevada".