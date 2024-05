Gelosia, droga e reazioni violente. La moglie lo lascia, lui devasta casa

Un altro caso di violenza di genere in provincia. Per un uomo straniero di 39 anni è scattato il divieto di avvicinamento alla persona offesa e l’allontanamento dalla casa familiare, con l’applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento nasce dalla denuncia dell’ex moglie che, agli inizi di febbraio, ha trovato la forza di raccontare l’incubo che stava vivendo ai carabinieri. Sentita dai militari dell’Arma, la donna ha raccontato di essere stata sposata con il trentanovenne otto anni, dal 2006 al 2014. Un periodo lungo, caratterizzato da sofferenza e paura, durante il quale l’uomo ha messo in atto una serie di comportamenti violenti e aggressivi a causa di una gelosia morbosa e del frequente abuso di sostanze stupefacenti. Nonostante tutto, nel 2017 la donna ha deciso di tornare a convivere con l’ex marito, ma dopo poco tempo la situazione è tornata a essere insostenibile. Ecco che quindi la vittima ha iniziato a vivere in un costante stato di paura e preoccupazione per la sua incolumità, spaventata da ciò che sarebbe potuto succedere. Oltre a questo, dopo l’ennesimo litigio con il trentanovenne (anche in questo caso l’uomo aveva assunto sostanze stupefacenti) la donna è stata costretta ad allontanarsi dalla propria abitazione. Al rientro, ha trovato l’appartamento completamente messo a soqquadro e alcuni mobili che erano stati danneggiati. Rintracciato dai militari dell’Arma, per l’uomo è scattata la misura, disposta dal giudice per le indagini preliminari, di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie.

c. c.