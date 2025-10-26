Gemellaggio europeo per la sostenibilità

Un gemellaggio all’insegna della mobilità sostenibile, della gestione dei rifiuti urbani e della mitigazione climatica, della prevenzione dello spreco alimentare, della povertà alimentare e di quella energetica. È quello siglato nei giorni scorsi nella sala consiliare del municipio di San Giorgio di Piano dai sindaci dell’Unione Reno Galliera con Carlos Fernández Bielsa, sindaco di Mislata, cittadina dell’area metropolitana di Valencia in Spagna. Si tratta del primo passo nell’ambito del progetto europeo "Clymact – Giovani e amministrazioni locali per il clima" che coinvolge altre tre cittadine europee.

"Questo pre-accordo non è solo un impegno formale ma una visione condivisa sulla sostenibilità, la partecipazione e l’identità europea – ha precisato Stefano Zanni, presidente dell’Unione Reno Galliera –. Con il progetto Clymact stiamo costruendo un dialogo concreto tra giovani e amministrazioni locali, capace di tradurre in azioni reali i valori della cooperazione europea". Sono sei le realtà europee che portano avanti il progetto Clymact. Coordinato dall’Unione Reno Galliera, coinvolge Zuglò, 14° distretto di Budapest (Ungheria) che si occupa della prevenzione dei rifiuti organici e il compostaggio; quindi Opcina Podstrana, città situata ad Est della contea di Spalato-Dalmazia (Croazia) che ospiterà un evento sulla gestione e prevenzione dei rifiuti. Poi ci sono Dimos Agion Anargiron-Kamaterou, comune della periferia nord-ovest di Atene (Grecia) che si occuperà della povertà energetica, la città spagnola di Mislata impegnata sulla mobilità sostenibile e, infine, la Global action plan, associazione spagnola che coordina una rete internazionale di organizzazioni e che si interesserà della gestione dei rifiuti urbani.

"Il progetto Clymact – si legge nella nota diramata dopo la firma a San Giorgio – coinvolge giovani europei dai 18 ai 30 anni e amministrazioni locali in un percorso condiviso sulle sfide ambientali". Dopo l’incontro tenutosi a giugno in Spagna sul tema della mobilità sostenibile, la seconda tappa del progetto si è svolta in Italia, con focus sulla povertà alimentare e un programma che prevedeva laboratori, tavoli tematici e visite sul territorio: "La firma precede l’approvazione formale da parte dei rispettivi consigli comunali e prevede la costituzione di comitati di gemellaggio incaricati di coordinare le attività future". Gli animatori di Clymact si sono riuniti in tavoli tematici a Villa Smeraldi di Bentivoglio e a Bologna hanno incontrato, tra gli altri, il professor Andrea Segrè per parlare di spreco alimentare.

Nicodemo Mele