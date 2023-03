Gemellaggio, Ferretti guida l’associazione

Si è di recente riunito il Comitato direttivo dell’associazione Monghidoro-Rebecq odv, l’associazione che da anni organizza, in collaborazione con l’amministrazione comunale, tutti i momenti di incontro a Monghidoro ed a Rebecq, atti a cementare sempre di più lo storico gemellaggio che nel 2022 ha festeggiato i venti anni dalla firma ufficiale ed i trenta anni dai primi scambi tra i due paesi. Il comitato del gemellaggio da sempre rappresenta un trait-d’union tra i due paesi, con l’organizzazione di iniziative ed intrattenimenti volti a ricercare anche risorse economiche da destinare alla promozione degli incontri ufficiali. In occasione dell’ultima riunione del direttivo è stata rinnovata la presidenza del comitato ed è stato rivolto un sincero ringraziamento alla presidente uscente, Vittoria Comellini, per il grande lavoro profuso in questi anni e per aver contribuito, sin dal lontano 1992, a mantenere vive le attività e gli scambi culturali e interpersonali tra i due Paesi, oltre che per i tanti e proficui risultati conseguiti. È stata eletta come nuova presidente Elena Ferretti (nella foto), una giovane di Monghidoro che riceve il testimone ed alla quale tutti i membri del direttivo hanno rivolto i migliori auguri di buon lavoro.