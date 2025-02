Gemelle diverse: le Torri raccontano

Due gemelle diverse che raccontano le due anime della città: da un lato la Torre degli Asinelli, alta, bella e appariscente, ma superficiale; accanto la Garisenda, più bassina e un po’ storta ma intelligente e politicamente impegnata. "Così raffiguro i due lati di Bologna: una parte mondana e apolitica, e un’altra che rappresenta la cultura, l’impegno sociale e politico. Così come le due torri, questi due mondi convivono fianco a fianco" spiega Valerio Varesi, autore del libro Le Torri di Bologna Gemelle Diverse. Viaggio a fumetti nelle anime della città (Guida Editori), che sarà protagonista dell’evento di oggi alle 17 in Sala dello Stabat Mater in Biblioteca dell’Archiginnasio. Ad accompagnare l’autore nella presentazione del libro a fumetti, ci saranno Alessandro Bergonzoni, Lido Contemori, Giovanni Egidio e il fumettista Pierpaolo Andriani insieme a tutta la squadra dei 13 disegnatori che hanno illustrato il libro. Non solo, ci saranno l’editore Guida e Marco Sarno, curatore della collana Nuvole in città di cui il libro fa parte.

"È un’interpretazione fantasiosa delle due anime di Bologna che ho avuto modo di osservare quando ho vissuto in città, rappresentate dalle Due Torri, spesso umanizzate. Sono nemiche-amiche, si compensano l’una con l’altra e si invidiano: una desidera il fascino dell’altra, l’altra il suo cervello e la cultura", racconta Varesi. Oltre ai caratteri opposti, incarnano due visioni politiche della città: "L’Asinelli richiama il mondo commerciale e industriale, tradizionalmente vicino alla destra, mentre la Garisenda rappresenta la sinistra, l’impegno sociale e l’università (verso cui la Garisenda è rivolta). Ma oggi i confini sono sfumati: la sinistra si è imborghesita e nelle periferie è cresciuto un populismo legato alle difficoltà economiche, che tende a destra" spiega l’autore. Il libro è arricchito con le vignette di talentuosi disegnatori, e non mancano aneddoti storici, curiosità e personaggi celebri di Bologna, da Francesco Guccini a Claudio Lolli.

"É un’espressione collettiva, e gli illustratori hanno interpretato perfettamente la mia visione. Questo lo rende un libro capace di coinvolgere ogni tipo di lettore: il fumetto è un linguaggio universale, si può leggere in mille modi, anche solo guardandone le immagini e apprezzando il tratto dell’artista, proprio come si ammirerebbe un quadro appeso alla parete" conclude Valerio Varesi. L’evento a ingresso gratuito su prenotazione, e si potrà seguire anche in diretta facebook.

Alice Pavarotti