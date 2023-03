Geminiani e Gallo in concerto

Si apre oggi in Sala Mozart la rassegna ’Il Sabato all’Accademia’: cinque appuntamenti con la grande musica classica, nella storica sala da concerto di Palazzo Carrati, in via Guerrazzi 13, sede dell’Accademia Filarmonica.

A salire sul palco, alle 17, saranno Gabriele Geminiani, primo violoncello e solista dell’Orchestra Mozart nonché professore di musica da camera al conservatorio Rossini di Pesaro, e André Gallo, pianista, laureatosi all’Accademia di Imola dove oggi insegna in parallelo ad una costante carriera concertistica. Eseguiranno musiche di Chopin e Poulenc. In particolare di Fryderyk Chopin sarà eseguita la Sonata in Sol minore per violoncello e pianoforte op. 65, mentre di Francis Poulenc sarà proposta la Sonata per violoncello e pianoforte.

Il prossimo appuntamento in calendario, il 18 marzo, sarà con il Quartetto Felix che suonerà musiche di Mahler, Beethoven e Fauré, mentre Luigi Merone (1 aprile), dall’Accademia Pianistica di Imola, proporrà al pianoforte brani di Beethoven e Listz.