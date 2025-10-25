Il Bologna dei sorrisi

Gianmarco Marchini
Il Bologna dei sorrisi
Bologna
25 ott 2025
BENEDETTA CUCCI
Gender Bender punta sul 'rischio': "Una parola che sa sbilanciarci"

Mauro Meneghelli presenta la kermesse, al via il 30 ottobre con un anticipo già oggi al Das. Tanto spazio alla danza con dodici compagnie. In calendario l'incontro con la pluripremiata Lee Lai.

Sembra non sia cambiato nulla nelle figure organizzative del festival Gender Bender che compie 23 anni e che dal 30 ottobre all’8 novembre torna in città, con un’anteprima già da oggi. C’è Daniele Del Pozzo, c’è Mauro Meneghelli, ma per la prima volta Del Pozzo non è in veste di co-direttore della manifestazione che esplora gli immaginari del corpo, del genere e dei desideri attraverso l’arte: da quasi un anno è assessore alla Cultura e nell’occasione della presentazione festivaliera introduce quella che è stata una sua invenzione tanti anni fa, ora timonata da Mauro Meneghelli che ha scelto la parola ’rischio’ per declinare la sua ricerca tra danza, cinema, performance e letteratura. "La vita è piena di sorprese – commenta l’assessore – ho cambiato ruolo e questo è una sfida perché permette di vedere lo stesso oggetto da un’altra prospettiva, il che è molto Gender Bender". Prodotto dal Cassero LGBTQIA+ Center, la kermesse presenta un programma molto intenso e si può ritenere fortunata perché non ha subito alcun taglio economico dal Ministero, che lo sostiene con oltre 50.000 euro da accorparsi ai 96.000 euro della Regione e ai 35.000 della convenzione con Comune. Pensando a questa ’grazia’, il leit motiv del rischio diviene un tema vasto. "In un panorama drammatico e incerto segnato da guerre, genocidio, collasso climatico e anche in un anno di difficoltà e sfide per diversi festival amici – spiega Meneghelli – vogliamo proporre una parola chiave che inviti a immaginare un futuro diverso e costruire alternative. Le artiste e gli artisti presenti quest’anno ci invitano a esporci, ci mostrano con consapevolezza quanto sia necessario continuare a sbilanciarci, a spostarci, a sorprenderci. Il rischio non è solo un pericolo, ma una possibilità di volo, l’occasione per cambiare le cose". Esprime inoltre parole di solidarietà per festival come Teatro Akropolis a Genova e Teatro di Vetro a Roma, con cui Gender Bender collabora, che sono stati esclusi dai finanziamenti ministeriali. "Questa cosa ha un impatto di sistema, oltre che su artisti e artiste, e quest’anno ci siamo mossi con delle azioni di rete, portando in tour con altri tre ’About Love and Death - Élegie pour Raimund Hoghe’ di Emmanuel Eggermont, proprio per sostenere la produzione e aiutare Teatro Akropolis che è tra le realtà coinvolte".

Il festival, che come da tradizione ha un programma molto forte sulla danza (12 spettacoli di altrettante compagnie provenienti da Italia, Cipro e Francia), nella sezione Incontri al Das di via del Porto, ospita, tra gli altri, la pluripremiata fumettista Lee Lai, autrice di Cannon (3/11). Ma il debutto è già oggi (replica domani) alle 19 sempre al Das con la prima assoluta di ’Inhabitants’, spettacolo nato da un workshop di Luna Cenere con la comunità di Bologna e poi ancora anteprima lunedì 27 al Modernissimo, con ’Blue’, film testamento di Derek Jarman, in collaborazione con Palazzo Bentivoglio.

Benedetta Cucci

