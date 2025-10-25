Gender Bender punta sul ’rischio’: "Una parola che sa sbilanciarci"

Sembra non sia cambiato nulla nelle figure organizzative del festival Gender Bender che compie 23 anni e che dal 30 ottobre all’8 novembre torna in città, con un’anteprima già da oggi. C’è Daniele Del Pozzo, c’è Mauro Meneghelli, ma per la prima volta Del Pozzo non è in veste di co-direttore della manifestazione che esplora gli immaginari del corpo, del genere e dei desideri attraverso l’arte: da quasi un anno è assessore alla Cultura e nell’occasione della presentazione festivaliera introduce quella che è stata una sua invenzione tanti anni fa, ora timonata da Mauro Meneghelli che ha scelto la parola ’rischio’ per declinare la sua ricerca tra danza, cinema, performance e letteratura. "La vita è piena di sorprese – commenta l’assessore – ho cambiato ruolo e questo è una sfida perché permette di vedere lo stesso oggetto da un’altra prospettiva, il che è molto Gender Bender". Prodotto dal Cassero LGBTQIA+ Center, la kermesse presenta un programma molto intenso e si può ritenere fortunata perché non ha subito alcun taglio economico dal Ministero, che lo sostiene con oltre 50.000 euro da accorparsi ai 96.000 euro della Regione e ai 35.000 della convenzione con Comune. Pensando a questa ’grazia’, il leit motiv del rischio diviene un tema vasto. "In un panorama drammatico e incerto segnato da guerre, genocidio, collasso climatico e anche in un anno di difficoltà e sfide per diversi festival amici – spiega Meneghelli – vogliamo proporre una parola chiave che inviti a immaginare un futuro diverso e costruire alternative. Le artiste e gli artisti presenti quest’anno ci invitano a esporci, ci mostrano con consapevolezza quanto sia necessario continuare a sbilanciarci, a spostarci, a sorprenderci. Il rischio non è solo un pericolo, ma una possibilità di volo, l’occasione per cambiare le cose". Esprime inoltre parole di solidarietà per festival come Teatro Akropolis a Genova e Teatro di Vetro a Roma, con cui Gender Bender collabora, che sono stati esclusi dai finanziamenti ministeriali. "Questa cosa ha un impatto di sistema, oltre che su artisti e artiste, e quest’anno ci siamo mossi con delle azioni di rete, portando in tour con altri tre ’About Love and Death - Élegie pour Raimund Hoghe’ di Emmanuel Eggermont, proprio per sostenere la produzione e aiutare Teatro Akropolis che è tra le realtà coinvolte".

Il festival, che come da tradizione ha un programma molto forte sulla danza (12 spettacoli di altrettante compagnie provenienti da Italia, Cipro e Francia), nella sezione Incontri al Das di via del Porto, ospita, tra gli altri, la pluripremiata fumettista Lee Lai, autrice di Cannon (3/11). Ma il debutto è già oggi (replica domani) alle 19 sempre al Das con la prima assoluta di ’Inhabitants’, spettacolo nato da un workshop di Luna Cenere con la comunità di Bologna e poi ancora anteprima lunedì 27 al Modernissimo, con ’Blue’, film testamento di Derek Jarman, in collaborazione con Palazzo Bentivoglio.

Benedetta Cucci