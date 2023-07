Generale Figliuolo nominato Commissario per la Ricostruzione, Servadei (Confartigianato Emilia-Romagna) pronto a collaborare

Il presidente di Confartigianato Emilia-Romagna, Davide Servadei (foto), esprime apprezzamento per la nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo a commissario per la ricostruzione dopo l’alluvione, ieri in città per un incontro con Stefano Bonaccini, i sindaci, le parti sociali. E per fare il sorvolo dei territori alluvionati. "Siamo certi – sottolinea Servadei – che la competenza e le capacità già dimostrate durante l’emergenza pandemica consentiranno al generale Figliuolo di operare al meglio anche in questa difficile circostanza, avvalendosi del contributo delle istituzioni e delle forze economiche e sociali della Regione. Confartigianato è pronta ad offrire piena collaborazione per individuare e realizzare gli interventi necessaria alla rapida ripartenza di migliaia di attività produttive e alla messa in sicurezza dei territori che dovranno contare su risorse adeguate".