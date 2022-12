Genere e ambiente: Booming generazione ’Z’

di Benedetta Cucci

Lo scorso gennaio, per non rinunciare alla settimana dell’arte invernale, che a causa delle restrizioni pandemiche era saltata, Simona Gavioli non ebbe dubbi: BOOMing avrebbe preso vita nel Metaverso. Poi, in primavera, tornò dal vivo. La direttrice artistica di BOOMing, a suo tempo tra le fondatrici dell’esuberante e innovativa Set Up all’Autostazione e dal 2 al 5 febbraio alle prese con la terza edizione della fiera indipendente nello spazio Dumbo, non ha mai avuto problemi nel lasciare la vecchia strada per la nuova. Nel 2023, però, la fiera torna in presenza invernale (biglietti già in vendita online) e celebra ancora una volta l’arte emergente, all’interno del leit-motiv New Chapter, con una connotazione fisica e identitaria energica e complessa, per parlare di urgenze, da quella ambientale al gender gap e fino alle nuove generazioni in cerca di futuro.

Gavioli, nuova vita?

"È necessario voltare pagina rispetto a tutto quello che abbiamo passato e per fare questo decidiamo di declinare ogni sezione secondo quella lettera Z che battezza una generazione altamente rappresentativa e portatrice di urgenze della contemporaneità. La main section, ad esempio, si chiamerà Sprouts (z), ‘germogli’, perché parla di realtà seminate e curate, anche gallerie, cresciute ma sempre con l’urgenza di rinnovar"si.

Un manifesto sulla Generazione Z ?

"Sì, chi è nato dal 1997 al 2012, e quindi anche chi ha 25 anni ed è adulto, ma è cresciuto in un epoca confusa e anche di non diritti. La Z è la fine dell’alfabeto e quindi il trampolino di un nuovo ’inizio’ dove tante cose devono diventare quotidianità, come i Fridays for Future… ce ne vogliono sette di giorni dedicati ed ecco la nostra sezione 7 Day(z) for Future con i lavori quali Sciafilia dedicato alla vita di ‘esseri nell’ombra’. Ci sarà poi il progetto Antimatter_Stone, una scultura monumentale di Sebastiano Pelli, realizzata in materiali di scarto e fatta per contenere e simbolicamente trasformare i rifiuti plastici che saranno raccolti all’ingresso della fiera, in energia collettiva, attraverso due performance".

L’urgenza ambientale nel concreto di BOOMing?

"Già nel 2020 avevamo raggiunto quasi l’80% di raccolta differenziata. Non faremo più il catalogo che sarà solo in digitale, i nostri materiali, come i cartelloni in giro per la città, circa 400, sono realizzati da un’azienda che stampa con carta speciale e inchiostri all’acqua. Tra gli artisti, i calabresi Zeroottouno allestiranno un tappeto vibrante di prato vero e si potrà entrare scalzi e sentire la natura".

Il genere, dentro BOOMing, come l’avete accolto?

"Nonostante il tema dell’uguaglianza del genere umano sia nell’agenda 2030 il punto numero 5, le donne non solo sono sotto-rappresentate, ma in generale, qualsiasi genere che non rientri nella cultura binaria uomodonna, viene ghettizzato. Siamo ancora alla questione del corpo sociale. E allora, ecco riconfermate artisti incredibili come la francese Mad Meg, accogliamo il lavoro di Letizia Battaglia sul corpo femminile e per raccontare l’uguaglianza abbiamo invitato Ruben Montini, artista e performer che lavora sulle tematiche dell’amore inteso come rispetto e sulle tematiche Lgbt+. La sua performance si intitolerà Carne da macello e racconterà la storia di transfobia di Cloe Bianco: stava facendo la transizione da uomo a donna, è stata allontanata dalla scuola dove insegnava e alla fine si è tolta la vita. Lo farà portando all’ingresso di BOOMing un camper, come quello dove viveva Cloe, e i visitatori potranno parlare con l’artista. Abbiamo invitato Porpora Marcasciano che Ruben vuole premiare come simbolo di libertà di essere quello che vogliamo essere".