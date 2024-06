Genisi: "Giochi di ruolo. Lobosco arriva a Bologna"

Da i cieli azzurri della Puglia al clima ben meno amichevole di Bologna. Ma anche fonte di ispirazione noir, fra misteri, che rievocano pure quelli del Dams, e l’universo dei giochi di ruolo. Non siamo abituati a vedere Lolita Lobosco – protagonista dei volumi di Gabriella Genisi e portata sul piccolo schermo con grande fortuna da Luisa Ranieri –, nella nostra città. E di fatto, più che lei, il protagonista è il vicequestore siciliano (ed ex findanzato della commissaria) Giancarlo Caruso. Sarà lui a dipanare il giallo in Giochi di ruolo (Marsilio), che domani l’autrice presenta nel convento delle Suore Francescane dell’Immacolata Concezione (alle 19) assieme ad Annabella Milano. In un villino sul mare è stato ritrovato un cadavere seduto in poltrona davanti alla tv. Da qui parte le indagini che porteranno pure sotto le Torri.

Genisi, come mai Bologna?

"L’argomento dei giochi di ruolo è capitato per caso, parlando con dei ragazzi a scuola. Ho iniziato a fare ricerche e ho scoperto che negli anni Ottanta Bologa era un po’ la ’capitale’ dei giochi di ruolo. Visto che i protagonisti della storia sono fuorisede, l’ambientazione era perfetta: dalla provincia di Foggia in tantissimi vengono a studiare qui. E poi il tema si lega molto alla recitazione e quindi ecco il Dams, si incastrava tutto. Questa, infine, è una città che mi piace moltissimo: è stato anche un modo per omaggiare i miei lettori bolognesi con una piccola chicca".

I giochi di ruolo stanno anche vivendo una nuova stagione.

"Sì, stanno tornando in auge. Mi sono fatta raccontare molte cose da Marco Cenerini del negozio Goblin".

Bologna è descritta con qualche pennellata: l’umidità, l’importanza della pausa pranzo...

"Sono venuta a fare sopralluoghi nel weekend dell’Epifania. Cercavo di mappare alcuni luoghi per la narrazione e pioveva di continuo! Cerco sempre di notare le abitudini: lo scrittore è un buon osservatore".

C’è un intreccio con i delitti del Dams: un omaggio al ’lato oscuro’ della città?

"Sempre in quel weekend ho scoperto una Bologna noir che non mi si era mai palesata. Ero a cena da amici in via del Riccio e mi è stato ricordato il delitto del Dams, il caso Alinovi, avvenuto lì vicino. Ho fatto ulteriori ricerche e ho scoperto che ce ne furono anche altri, insoluti".

Il protagonista questa volta è un uomo, Caruso.

"Ho molti lettori di genere maschile, così come molti personaggi comprimari nei racconti che però funzionano bene. A Caruso mi ero affezionata e aveva la giusta struttura".

Poi però arriva Lolita.

"All’inizio non doveva comparire, ma poi... E soprattutto, in un momento storico in cui leggiamo cronache di storie d’amore che finiscono con la morte, mi piaceva che loro due fossero rimasti amici anche se la relazione non aveva funzionato".

Perché Lobosco piace tanto? Ci saranno nuove avventure?

"Sto lavorando a un nuovo libro, mentre il filone televisivo vivrà una piccola pausa. Lolita è amata perché è percepita come una di noi, non una wonder woman, ma una donna con le sue fragilità. Che riesce a bastarsi".