Genitori contro lo stop alle lezioni: "Basta chiusure indiscriminate. Servono chiarezza e lungimiranza"

"È almeno la quarta volta che, a causa dell’allerta meteo, chiudono in maniera indiscriminata le scuole: ora basta. Scelgono sempre la soluzione più facile, scaricando la responsabilità sulle famiglie. È mai possibile che non ci sia un’analisi puntuale del problema, individuando altre soluzioni?". Una domanda che Alessandra Toninelli ed Elisa Figallo, sei figli in due e tutti under 12, hanno messo in una petizione che ha già incassato più di 200 firme, raccogliendo malessere e la rabbia.

"Riconosciamo quanto sia difficile individuare una soluzione, ma almeno ci si provi. La nostra – spiegano le due mamme – è una richiesta di attenzione". Due le istanze volte al sindaco Matteo Lepore. La prima: "Adottare un approccio più mirato e flessibile alla chiusura delle scuole, valutando le condizioni specifiche delle zone ed evitando decisioni generalizzate". La seconda: "Prevedere un piano di recupero delle lezioni per compensare le ore di didattica perse". Ecco perché, aggiungono le due mamme, "bisogna mettere attorno a un tavolo l’amministrazione e il Provveditorato". Il diritto all’istruzione "non può essere subordinato ad altre ragioni, per quanto importanti, senza una strategia chiara. Serve un piano che tenga conto delle esigenze degli studenti".

La petizione parte da una "profonda preoccupazione per la gestione delle emergenze che oramai prevedono in maniera ricorrente la chiusura delle scuole". Tutto comprendono le famiglie, ma "la prassi attuale ogni volta che viene dichiarata un’allerta rossa sta creando disagi e compromettendo il diritto all’istruzione". Oltretutto "la chiusura generalizzata avviene spesso senza una chiara comunicazione riguardo alle specifiche zone colpite. Molte famiglie si trovano ad affrontare la sospensione delle lezioni anche in quartieri dove le condizioni meteo non giustificherebbero tale misura". Ancor più grave "è la totale assenza di un piano strutturato per il recupero delle ore perse". Del resto "non possiamo più considerare questa situazione come una semplice emergenza". Le allerte meteo "sono ricorrenti e la risposta non può essere la chiusura degli istituti".