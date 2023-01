’Genitori non si nasce’ compie vent’anni

La storica rassegna "Genitori non si nasce" di Crevalcore, dedicata al mondo dell’educazione, compie 20 anni. Un fitto calendario di eventi attende le famiglie fino a maggio. "È un compleanno importante – commenta Annalisa Bergamini, assessora comunale all’Istruzione - che merita di essere celebrato, perché in questi anni tanti genitori, me compresa, hanno trovato occasioni di svago, di confronto e di crescita nelle attività proposte nell’ambito di questa iniziativa. Diventare genitori cambia tutto, è una sfida totalizzante che, per un verso o per l’altro, può lasciarci disorientati".

Il primo appuntamento è previsto per domani, alle 17,30 con un incontro online e la partecipazione di Alberto Pellai, medico psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore.