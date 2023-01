’Genitori non si nasce’: da vent’anni la rassegna dedicata all’educazione aiuta a crescere

"Genitori non si nasce", la storica rassegna di Crevalcore dedicata al mondo dell’educazione, compie 20 anni. La prima edizione vide la luce ne 2003, curata dall’allora assessore all’Istruzione Rita Baraldi, e da allora è diventato un appuntamento fisso per le famiglie di Crevalcore che si è interrotto solo a causa della pandemia. Ancora oggi il cartellone si compone di un calendario ricco di molti appuntamenti e tante possibilità per bambini e genitori con spunti di riflessione, opportunità di incontro e condivisione di esperienze, momenti di divertimento e socializzazione con l’obiettivo di costruire una comunità educante sempre più presente ed attenta.

Ci saranno tante serate a tema, chiacchierate online in compagnia di esperti, che si svolgeranno online. Si parte giovedì 12 alle 17.30 con ‘I bambini tra 0 e 6 anni e la tecnologia: rischio o opportunità?’ con Alberto Pellai, medico psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore, un evento organizzato dal coordinamento pedagogico di Unione Terre d’Acqua.

Ci saranno anche tanti gruppi di confronto, brevi cicli di incontri tematici di gruppo in compagnia di esperti al nido Bolzani. Non mancherà, poi, il ritorno di ‘Punto ConNessi’, uno spazio aperto a giovani e adulti in cui sono presenti un educatore e un’educatrice e dove i ragazzi e le ragazze possono venire da soli o in gruppo. È un luogo in cui confrontarsi se si incontrano delle difficoltà o non si capisce bene che cosa stia succedendo a se stessi o a chi ci sta vicino. ConNessi è ad accesso libero e gratuito e sarà tutti i mercoledì dalle 16 alle 19 presso il Centro per le Famiglie Casa Isora.

Zoe Pederzini