Genitorialità al centro, domani a Zola Predosa ’Percorsi per crescere’

Doppio appuntamento per genitori e bambini domani al Centro per le famiglie di Zola, dove alle 14 riprendono i ‘percorsi per crescere’ di accompagnamento e sostegno alla genitorialità svolte in collaborazione con la coop Tatami. Al via il ciclo di incontri dedicati al massaggio infantile per bimbi da zero a un anno: due ore di coccole guidate da specialisti e in compagnia dei genitori. Più tardi, alle 18 nella stessa sede di via Cellini appuntamento con gli incontri di accompagnamento, orientamento e sostegno alla genitorialità rivolto alle coppie in attesa di figli residenti nei cinque Comuni dell’Unione Reno Lavino Samoggia. A condurre gli incontri gratuiti, con attività di gruppo intorno al tema di ‘Una cicogna per due’ è la dottoressa Alice Quatraro.