Genoeffa Cocconi: una madre racconta l’altra Resistenza

"Se non ci fossero state le donne, la Resistenza non sarebbe mai stata possibile." È questa la prospettiva del film ’Genoeffa Cocconi: i miei figli, i fratelli Cervi’, che racconta la storia dei sette fratelli Cervi, antifascisti, fucilati a Reggio Emilia il 28 dicembre 1943 e decorati con la Medaglia d’argento al Valor Militare alla memoria, attraverso lo sguardo della madre. Prodotto dalla bolognese Aleo Film e diretto da Marco Mazzieri, il film sarà presentato oggi alle 17,45 al Modernissimo. Seguirà un incontro con il regista, la sceneggiatrice Lorena Ravanetti, il produttore Alessandro Leo, e le attrici Lucia Vasini e Maria Vittoria Dallasta. Sostenuto da Emilia-Romagna Film Commission e da altri sponsor, il film arriva ora per la prima volta a Bologna.

Alessandro Leo, perché la scelta di raccontare i fratelli Cervi attraverso lo sguardo delle donne? "La narrazione di queste vicende è sempre stata declinata al maschile. Ho subito accettato la proposta di Mazzieri perché trovo sia fondamentale raccontare anche ciò che accadeva nelle case, nelle vite delle donne: madri, sorelle, mogli che, senza sapere se i loro cari sarebbero tornati, continuavano a portare avanti tutto il resto. Prendevano il posto degli uomini nel lavoro nei campi, accoglievano partigiani, soldati alleati. Senza le donne, la Resistenza non sarebbe stata possibile."

Il film mescola diverse tecniche narrative. Quali? "Il regista usa diversi linguaggi: la fiction – con l’incontro immaginario tra Genoeffa Cocconi (Vasini) e una ricercatrice dei giorni nostri (Dallasta), un ponte tra generazioni unite dalla lotta per la libertà – e le testimonianze reali, tra cui quelle di Fiorella Mannoia, Liliana Cavani, la partigiana Teresa Bergalli, la scrittrice Benedetta Tobagi, Albertina Soliani. C’è poi l’animazione, firmata da Sara Jane Lessio al debutto, i materiali d’archivio (dell’Istituto Luce, Amod, Istituto Cervi) e le musiche originali di Pietro Cantarelli, con anche Mariposa di Mannoia, che hanno la stessa forza narrativa della parola".

Lei ha scelto Bologna per la sua casa di produzione. Cosa significa essere al Modernissimo? "È un riconoscimento enorme, di cui sono orgoglioso. Ho voluto dare a Bologna un polo creativo insieme a giovani professionisti. Il Modernissimo è un luogo simbolico, sono grato al direttore Gianluca Farinelli e a questa città, che consente ai sogni dei giovani di prendere vita".

Alice Pavarotti