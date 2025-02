Genovese: "Com’è difficile dar voce ai pensieri"

Un kolossal delle emozioni che ha travolto il botteghino. Ecco ’Follemente’, l’ultimo film di Paolo Genovese capace di dare un volto alle varie facce nascoste della nostra personalità, che, al debutto in sala nello scorso weekend, ha conquistato la vetta della classifica Cinetel degli incassi, superando i 4 milioni di euro. Il regista romano classe 1966 oggi farà un tour di saluti con gli attori Emanuela Fanelli e Claudio Santamaria (due dei 10 del cast stellare), in tre sale cittadine: 20,15 al The Space, alle 21,15 Odeon, alle 22 Uci Cinemas Merdiana di Casalecchio.

Genovese, il film è pieno di scene che traducono in immagini simboliche i pensieri di Lara e Piero, al loro primo incontro. Se lei dovesse tradurre con un’immagine la sua gioia di regista re del botteghino, quale sceglierebbe?

"Userei quella che è l’immagine più bella quando si fa un film, ovvero andarsi a sedere in una sala piena di persone. Il botteghino mi piace molto di più quantificarlo in termini di spettatori che per l’incasso, che certamente è importante, sia chiaro. Ma che in un weekend 550.000 persone siano andate a vedere il mio film è una cosa che mi gratifica molto e mi fa venire voglia di fare subito un altro film".

Il cinema delle sale può farcela contro le piattaforme digitali?

"Credo che quella tra sala e piattaforma non sia una vera battaglia, devono semplicemente trovare un’armonia. La piattaforma che è stata un mezzo eccezionale di divulgazione delle storie e dei film, che ha dato impulso all’industria. Noi autori abbiamo una responsabilità in questo, perché dobbiamo portare gli spettatori lontano dal divano, e credo che anche le sale debbano lavorare nella direzione di un’esperienza diversa da quella casalinga, dando ad esempio una visione meravigliosa".

Quanto è stato difficile fare una commedia romantica di successo?

"È stato molto difficile. Ci sono piani narrativi diversi e quindi abbiamo dovuto armonizzare una storia reale con gli inserti di una parte surreale che sono i pensieri, il cervello, queste diverse personalità. Abbiamo dovuto trovare il giusto equilibrio ma anche le giuste tematiche da affrontare in una serata, in grado di raccontare la vita dei due personaggi in un’unica notte".

Anche girarlo è stato complesso?

"Sì perché voi vedete il film assemblato e montato, ma in realtà noi abbiamo girato tutti i pezzi separatamente, quindi non sapevamo bene come fare i pezzi mancanti. Anche per gli attori è stata una bella sfida. Edoardo Leo e Pilar Fogliati recitavano immaginando le voci nelle teste, ma di fatto non avevano gli altri quattro rispettivi attori che davano le battute".

Com’è stato il lavoro con gli altri sceneggiatori?

"Molto divertente. Generalmente tra sceneggiatori si discute, si litiga, ognuno dice la sua, ma alla fine una deve trionfare. In questo film la cosa curiosa è stata che tutte le divergenze potevano entrare nella sceneggiatura perché i nostri conflitti diventavano i conflitti nelle teste dei protagonisti".

L’uso della musica è molto importante nel film. Come siete arrivati a pensare alla scena ’Somebody to love’, per così dire, con la canzone dei Queen?

"Ha tradotto una cosa di difficile rappresentazione del cervello di un uomo e di una donna in quel momento. Inizialmente non ci veniva in mente nulla di originale che ci piacesse, poi per caso un giorno, sentendo in macchina quel pezzo che ha qualcosa di trionfale ma anche di divertente e di energetico, abbiamo pensato che potesse funzionare. L’abbiamo messa in piedi proprio all’ultimo, velocemente".

Benedetta Cucci