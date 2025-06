Genovese porta a teatro il tema della parità di genere

"Realistico, attuale, emozionante, coinvolgente". Questi i commenti a caldo del pubblico che ha assistito al teatro Tag di Granarolo allo spettacolo teatrale ‘Brava!’ creato da Mariangela Genovese, formattrice, coach e amministratrice unica di Clef Consulting, e con il quale il Dm Sistemi Group, che opera a Bologna nel settore dell’edilizia pubblica e privata, ha voluto coinvolgere e sensibilizzare i propri dipendenti, le loro famiglie, partner e clienti sul tema sempre più attuale della parità di genere. La piece racconta di una coppia che ha successo nel lavoro, Alex e Carlo (interpretati dalla stessa Genovese e Nicola Pecci), e attraverso una narrazione tragicomica, immerge il pubblico nelle dinamiche che si scatenano quando gli stereotipi di genere prendono il sopravvento, e invita a riflettere sulla propria responsabilità individuale per promuovere un cambiamento culturale.

"’Brava!’ è un omaggio alle donne e agli uomini che ho visto fiorire in questi anni come coach. Ci sono le loro storie e la mia esperienza di donna e imprenditrice – dice Genovese –, e vuole offrire, in modo diretto e coinvolgente come solo il teatro sa fare, un nuovo punto di vista sul gender gap, che se venisse colmato farebbe crescere il nostro Pil di 10 punti. Garantire pari opportunità non solo è una scelta di equità sociale, ma diventa un vero e proprio valore strategico per le imprese che ci credono".

"In Dm Sistemi Group – dichiara l’ad Daniele Simoni – investiamo in formazione e crediamo nel valore di fare squadra con i nostri partner. Promuovere una riflessione sulla parità di genere significa per noi dare un contributo su un tema di grande rilevanza per l’intera società".

z. p.