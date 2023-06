"Gentile e intelligente E che tagliatelle squisite mangiavo con loro"

"Un ricordo di Flavia Franzoni? Una signora molto speciale, innamoratissima di suo marito". Anche Marco Vacchi, patron del colosso del packaging Ima e papà di Alberto, socio fondatore della Fondazione Carisbo e presidente della Banca di Bologna, si è unito in maniera commossa al cordoglio per la scomparsa di Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi, deceduta martedì a causa di un malore durante una passeggiata, assieme al marito e ad amici, tra Perugia e Assisi. "Davvero mi dispiace molto, sono fuori Bologna in questi giorni e cercherò di essere presente venerdì al funerale".

Che ricordo ha di Flavia?

"Una donna molto intelligente, estremamente carina nei modi. Ma soprattutto innamoratissima di suo marito".

Quando l’ha conosciuta?

"Beh, l’ho conosciuta quando Romano era ancora ‘soltanto’ un professore, quindi un po’ di tempo fa. Sono stato anche a pranzo a casa loro, e devo dire dire che da loro ho mangiato delle tagliatelle squisite. Quindi Flavia Franzoni non solo era una persona gentilissima e dalle grandi capacità, ma anche una cuoca particolarmente brava".

L’aveva incontrata recentemente?

"Non è che avessi una frequentazione assidua, ma la vedevo spesso in centro e ci fermavamo a chiacchierare. Un grande dispiacere l’aver saputo della sua scomparsa improvvisa, Flavia in tutto quello che faceva era speciale".

Cosa ha rappresentato, secondo lei, Flavia per Romano?

"Cinquantacinque anni di matrimonio si commentano da soli. Erano sempre insieme, con quella capacità di essere sempre presente, al fianco di Romano, anche quando non lo si notava. E’ molto semplice rendersi conto di quanto sia stata speciale la loro vita. Li si incontrava sempre a braccetto sotto i portici, con Romano sempre al telefono. Bologna perde una persona sempre sorridente, Flavia faceva tanta solidarietà e la sua mancanza in città si sentirà tantissimo. Ancora condoglianze alla famiglia".

pa. ros.