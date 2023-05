Geometra o neolaureato in un cantiere triennale

Cercasi tecnico neolaureato o diplomato in materia scientifica per coprire cantieri continuativi per almeno tre anni, a Bologna. Il lavoro richiede l’esecuzione di prove in situ di tipo geotecnico classico eo stradale.

È richiesta un’esperienza minima di lavori in cantiere. Inoltre, è richiesta la conoscenza dell’inglese (b1) e una buona conoscenza del pacchetto Office. Indispensabile il diploma di geometra o perito agrario.

La figura ricercata dovrà tenere i rapporti con i clienti ed interagire con i colleghi per pianificare ed organizzare i lavori trasversali all’interno dei vari settori dell’azienda, confrontarsi con la direzione tecnica, commentando e discutendo i risultati ottenuti. Competenze organizzative e gestionali: buona predisposizione al lavoro di gruppo, sapersi organizzare il lavoro in base al carico e alle scadenze temporali, buona dose di intraprendenza e autonomia nel risolvere i problemi pratici quotidiani. Contratto: lavoro intermittente. Orario: Full Time.