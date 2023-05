Geometrie e linee di luce: lo scatto negli occhi di Pollini

Geometrie, colori, linee e luce: sono questi gli ’ingredienti’ che contribuiscono a rendere speciali le opere di Gianluca Pollini. Fotografo bolognese classe ’60, a lui è dedicata la personale intitolata ‘Arquitectonica’, aperta fino al 16 maggio alla Galleria Forni. Già esposta alla Bocconi Art Gallery a Milano alcuni mesi fa, la mostra in via Farini 26 presenta quattordici fotografie, frutto di un lavoro iniziato nel 2019. Lo sguardo di Pollini si concentra sia sull’architettura razionalista degli anni Venti, sia su quella neorazionalista, magistralmente interpretata da Aldo Rossi a partire dagli anni Sessanta. Tra i soggetti immortalati compaiono vari capolavori dell’architetto milanese, come per esempio il cimitero San Cataldo a Modena, il Centro direzionale Fontivegge a Perugia e lo Schützenquartier a Berlino. Inoltre, tra i vari soggetti ritratti si riconoscono gli edifici dell’Eur di Roma, progettati da Marcello Piacentini, oltre a quelli di Tresigallo, a pochi chilometri da Ferrara, conosciuto anche come ’Città della Metafisica’. Con il suo racconto per immagini, Pollini vuole descrivere la stasi di luoghi eterni, in cui la geometria della linea si mescola al colore. "Ho scattato prevalentemente durante le giornate festive – ha spiegato il fotografo - in genere al mattino presto o nel tardo pomeriggio, per evitare il più possibile il passaggio di autovetture o persone". Così facendo, è riuscito a restituire l’atmosfera simbolica e misteriosa che pervade quei luoghi. Inoltre, Pollini ha dichiarato: "Sono un fotografo vecchio stile; nonostante usi il digitale da poco, non amo interferire troppo sulle immagini in post-produzione, perciò mi avvalgo soltanto un filtro polarizzatore". Infine, ‘Arquitectonica’ – che prende il nome da uno studio di architettura americano – è accompagnata da un catalogo edito da Pazzini con testo introduttivo di Bruno Bandini.

Manuela Valentini