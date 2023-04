Geovest festeggia i vent’anni Decolla la raccolta differenziata

I nostri primi 20 anni. Al museo Lamborghini di Funo, Geovest ha festeggiato l’altra sera vent’anni di attività. Sono intervenuti tra gli altri gli amministratori di oggi e quelli del passato che hanno fondato la società e che l’hanno voluta, sostenuta ed aiutata a crescere. Dopo il saluto del sindaco di Argelato Claudia Muzic, a presentare i risultati della società e fare un bilancio dei primi 20 anni è stato il presidente, William Maccagnani che ha esposto con orgoglio agli ospiti i risultati. "Un modello che funziona – ha ribadito il presidente – che vede collocare gli 11 comuni del bacino dove opera Geovest tra i virtuosi e i super virtuosi come definiti dal nuovo Piano regionale della regione Emilia Romagna". Geovest è una società mista, a prevalente capitale pubblico, con un socio privato industriale di minoranza individuato in seguito all’aggiudicazione di una gara ad evidenza pubblica (2016). E i dati in questi anni parlano chiaro: +48% di raccolta differenziata che oggi ha raggiunto in media sul bacino l’83,2%; composizione merceologica dei rifiuti che attesta che il rifiuto indifferenziato è la parte residuale pari al 16.8% e sotto la soglia dei 100 chilogrammi-anno per abitante; 108 chilogrammi-abitante di riduzione dei rifiuti totali; 307 chilogrammi-abitante di rifiuto indifferenziato.

"La regolazione dell’autorità nazionale sui servizi rifiuti e sulle tariffe rende sempre più difficile per i Comuni poter agire in piena autonomia – ha spiegato la sindaca –. Avere una società come Geovest, che fa della flessibilità dei servizi offerti in base alle esigenze del territorio la sua caratteristica fondante, è oggi un grandissimo valore aggiunto. Che conferma la bontà della scelta fatta 20 anni fa, quando questa società partecipata fu costituita".

La parola è poi passata al direttore di Atersir, Vito Belladonna, che ha ricordato come nel panorama regionale, quello di Geovest, sia stato nel 2016 uno dei primi affidamenti del servizio. Ed oggi questo bacino si vede riconosciuto, con sua grande soddisfazione, un importante finanziamento all’interno del Pnrr. Ha concluso gli interventi Irene Priolo, vicepresidente della Regione, già sindaco di Calderara e utente soddisfatta di Geovest, evidenziando la ricchezza delle gestioni dei servizi rifiuti che caratterizza la nostra regione, che con modalità diverse garantiscono tutte una alta qualità dei servizi. Il territorio di Geovest, tra l’altro, ha già raggiunto oggi gli obiettivi del recentissimo piano regionale rifiuti.

p. l. t.