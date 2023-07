Reddito di cittadinanza a Gerardo Cuomo, sussidio sospeso dopo l'arresto

Bologna, 27 luglio 2023 - Percepiva il reddito di cittadinanza da oltre due anni Gerardo Cuomo, ma dallo scorso febbraio non ne aveva più diritto in seguito all'arresto per richiesta di estradizione dall'Olanda, per reati doganali commessi in quel Paese.

Per questo il settantasettenne italiano, più volte al centro di inchieste e processi per vendita illegale di tabacco, è finito sotto la lente della Guardia di finanza impegnata nei controlli nei confronti delle persone che percepiscono il sussidio.

Stando alla ricostruzione della Fiamme gialle, Cuomo aveva fatto richiesta di accesso al contributo economico nel 2021 e dal maggio di quell'anno, in quanto risultava pensionato nullatenente, ha cominciato a incassare il sussidio, per un importo complessivo di circa ventimila euro.

Tale diritto si sarebbe interrotto a febbraio di quest'anno, quando l'uomo è stato raggiunto da un ordine di custodia cautelare, emesso dalla Corte d'Appello di Bologna ed eseguito dai carabinieri di San Lazzaro di Savena, nell'ambito di un procedimento di estradizione avviato dall'Olanda, dove il settantasettenne era stato condannato a due anni di reclusione per reati doganali, commessi durante un periodo in cui lavorava in Svizzera.

Per la percezione del reddito di cittadinanza non è indagato per alcun reato, ma i finanzieri del primo nucleo operativo metropolitano di Bologna hanno effettuato una segnalazione alla competente direzione provinciale dell'Inps per l'immediata sospensione del sussidio.

L'uomo, secondo quanto ricostruisce ancora la Finanza, nel corso del ventennale percorso giudiziario che lo ha visto protagonista è stato a suo tempo destinatario anche di provvedimenti per la confisca di beni, tra i quali uno yacht di 28 metri, circa otto milioni di euro su conti correnti esteri, numerosi appartamenti in Italia e all'estero, auto e oggetti di lusso (comprese due Ferrari e orologi Rolex e Cartier).