Germogliano le canzoni di Davide Van De Sfroos in ’Manoglia’

’Manoglia’ (BmgMyNina, nei negozi dal 13 ottobre e stasera dal vivo alle 18,30 da Semm, in via Oberdan 24F) sarebbe un disco in penombra. Così vorrebbe Davide Van De Sfroos, cantautore, se non fosse che i brani di cui è composto sanno brillare di luce propria. Un album buono a riempire gli spazi, come certe piante dimenticate in un angolo del soggiorno, che si fanno rigogliose al solo contatto con le lame di luce delle persiane socchiuse.

Qui però il riferimento vegetale è più ampio, perché in laghée, il dialetto dei laghi lombardi che trent’anni fa Van De Sfroos ebbe l’intuizione di portare in musica, la ’manoglia’ è un albero di magnolia, gigantesco, vitale e maestoso. Metafore a parte, il nuovo disco che Van De Sfroos presenterà stasera a Bologna, tra chiacchiere e canzoni suonate, è soprattutto una questione privata, per dirla alla Fenoglio. Un collettore di frasi, appunti e ricordi che il cantautore nato monzese e cresciuto sul lago di Como ha collezionato nell’arco di una vita, dice. Spizzichi di sentimenti in metrica, spesso anche fatti e compiuti, che però poi non hanno visto la luce nei sette album in studio e nelle centinaia di concerti. Tant’è che di batteria non ce n’è. Solo chitarra acustica, banjo, contrabbasso, pianoforte, strumenti africani. "Era il pubblico a chiedermelo sempre più spesso", si schermisce lui. "Volevano un disco ’in stile Nebraska’, ed eccoli accontentati".

Così sono germogliate undici canzoni, con l’intento preciso di presentarle in autunno. Qui, però, sta il malinteso di fondo. Perché di malinconico e dimesso, in ’Manoglia’ c’è ben poco. Difficile che un cantautore folk lo diventi mai del tutto. Piuttosto accorato, sì, intimista, riflessivo, e al tempo stesso ironico, irriverente e ispirato come De Sfroos sa essere da sempre. Con l’intento, riuscito da anni, di portare il suo dialetto estremo, selvaggio, minoritario, sui palchi che contano, da Sanremo al Premio Tenco (vinto due volte), dai teatri a certe piazze del Sud, dove ogni singola parola in laghée è un mistero da decifrare.

’Manoglia’, poi, chiarisce lui, è anche "una sorta di amuleto", un oggetto magico carico di "un fortissimo simbolismo". Ovvero "il desiderio di rinascita, di ripartenza, la linfa delle foglie di magnolia che ci conduce verso qualcosa di nuovo", raccontato nel disco "seppur in modo non tuonante, attraverso queste foglie di magnolia che, come una sorta di alchimia, cadranno e scenderanno verso l’ascoltatore". Ci sarà modo di ascoltarne qualcuna stasera dal vivo, tra un racconto e l’altro, prima del firmacopie di un disco che è acquistabile in vinile, vinile colorato in edizione limitata e numerata, in cd e in download a pagamento, ma non in streaming. Inutile cercarlo sulle piattaforme: "Ho seguito l’esempio di Francesco Guccini", chiarisce lui. Perciò niente condivisione gratuita, visto che "le piattaforme sono sempre più orientate a promuovere e supportare musica di artisti che suonano generi diversi dal mio". Un piccolo mondo antico che, come certi angoli di paradiso sulle rive dei laghi, vale la pena di tenere al riparo dalla modernità imperante.