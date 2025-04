Geronazzo, ritorno a Bologna: "Amo l’incisione e camminare"

A Francesco Geronazzo piace incidere e camminare. Da questa doppia passione nasce il progetto Connecting with the land che l’artista presenta a Bologna allo spazio Onirica Creative (via Battisti 15). In esposizione, due incisioni, un video e materiali di studio che raccontano una performance lenta e silenziosa nel paesaggio del Western Australia, nelle terre tradizionalmente abitate dai popoli Yued, Amangu, Badymia e Widi. Il lavoro nasce nel 2021 durante una residenza nella regione di Carnamah, in cui l’artista ha camminato per giorni con lastre di rame o zinco fissate agli scarponi, registrando le tracce del terreno direttamente sulla matrice calcografica. "Amo l’incisione e amo camminare; connettere entrambe le pratiche mi sembra importante per parlare dei temi che mi affascinano", afferma Geronazzo. Classe 1984, originario di Valdobbiadene, Geronazzo ha un legame profondo con Bologna: è qui che si è formato artisticamente, studiando Grafica d’Arte all’Accademia. Ed è sempre a Bologna che ha mosso i primi passi della sua carriera accademica, insegnando Tecniche dell’Incisione – xilografia, serigrafia, illustrazione, calcografia – all’Accademia tra il 2015 e il 2017. Un’esperienza che ha contribuito a definire il suo linguaggio, fortemente radicato nella tradizione, ma aperto anche a sperimentazioni radicali e interdisciplinari.

Oggi vive e lavora tra l’Italia e l’Australia: a Carrara è docente di Tecniche dell’Incisione all’Accademia, mentre nel lontano continente è tuttora coordinatore di un progetto triennale per Dadaa, un’organizzazione che si occupa di arte e inclusione sociale. La mostra si inserisce in un percorso coerente che l’artista porta avanti da anni, tra ricerca ecologica e attenzione per le tecniche lente e materiali naturali. Per tutta la durata della mostra verranno attivati anche laboratori di stampa sostenibile, aperti al pubblico.

Manuela Valentini