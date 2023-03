Geronimo Stilton: "Leggere è un’avventura!"

Anche quest’anno, in esclusiva per i lettori del Resto del Carlino, Geronimo Stilton racconta le sue avventure e la partecipazione alla Bologna Children’s Book Fair.

Mi frullano i baffi dall’emozione! Amiche lettrici e amici lettori, non sto più nella pelliccia nel raccontarvi le bellissime novità che io, Geronimo Stilton, insieme a mia sorella Tea, stiamo per presentare alla Bologna Children’s Book Fair 2023! Far parte di questa bellissima Fiera è un grande onore per noi ed è uno dei momenti dell’anno che amiamo di più, non solo perché qui portiamo i nostri libri nuovi e speciali, ma anche perché è l’occasione migliore per conoscere e confrontarsi con le opere di grandi autori e autrici, nonché artisti e artiste dell’illustrazione, provenienti da tutto il mondo!

La letteratura per ragazze e ragazzi, infatti, è davvero la più stratopica del mondo! Ti permette di spaziare con la fantasia, viaggiare in mondi lontani o fantastici, immergerti in un mare di colori e illustrazioni… da Topazia, dalla Redazione dell’Eco del Roditore non perdiamo occasione per regalare emozioni confrontandoci con i nostri Amici Lettori.

Volete che vi riveli un segreto? Anche quando si diventa grandi, la letteratura per ragazze e ragazzi continua ad affascinare e ritrovare i libri che leggevamo quando eravamo piccoli, fa sciogliere il cuore come stracchino al sole.

Io ne so qualcosa! Poco tempo fa mi è capitato di rispolverare un romanzo che adoro e ho letto e riletto tante volte quando ero solo un bocconcino di grana: il capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry ’Il piccolo principe’ . Volevo, infatti, celebrare la Giornata dell’Amicizia mettendo su un musical, ispirato proprio a una delle storie che meglio esprimono il valore di questo legame fondamentale. E, indovinate? Mi sono immerso talmente tanto nella lettura che, come quando ero piccolo, mi sono addormentato… e a svegliarmi è stato proprio un topino biondo, con il mantello, accompagnato da una volpe. Era il piccolo principe in pelliccia e baffi! Squit! Che grande emozione! Proprio lui mi ha fatto capire che sarei riuscito a mettere in scena uno spettacolo di valore solo grazie ai miei amici e alle mie amiche!

D’altronde, non è la prima volta che gli amici mi tirano fuori dai guai… Anche quando tutti mi chiamavano Gero e frequentavo la scuola media di Topazia, mi sono ritrovato in un guaio grosso come una forma di formaggio e solo con l’aiuto di mio cugino Trap e del mio amico Squitt sono uscito per un baffo… senza fare arrabbiare troppo nonno Torquato e i miei professori!

Mi ero quasi dimenticato dell’episodio, ma di recente ho ritrovato in un baule dei ricordi della scuola: anche se allora non sapevo che sarei diventato uno scrittore, mi piaceva raccontare su un quaderno segreto le avventure che vivevo insieme a mio cugino Trappola e al mio amico Ficcanaso Squitt.

Mi sono divertito molto a rileggere quelle storie e a riguardare gli spassosi disegni che facevo!

Rileggendo le mie avventure ai tempi della scuola, ho capito che qualsiasi sia il vostro progetto per quando sarete grandi, è sempre bello e utile tenere un diario delle avventure che avete vissuto e dei vostri sogni più speciali.

Leggere aiuta a trovare la propria strada, a tenere vivi i ricordi più preziosi e, chi lo sa?! Magari potrebbe servirvi da ispirazione se diventerete scrittori come me! Parola di roditore!