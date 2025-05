Gestione del centro sportivo, la gara sarà tra cinque soggetti

Il bando per la gestione del centro sportivo Guidi va avanti. Il Comune fa sapere che si è conclusa positivamente la prima fase della procedura, con l’espressione di domanda di partecipazione da parte di ‘cinque soggetti attivi’ in ambito sportivo. "Un risultato – dice il sindaco Luca Vignoli – che corrisponde alle attese dopo che il bando per la gestione del centro sportivo era stato pubblicato con la dovuta attività di divulgazione. E con tempi congrui per garantire una sana concorrenza, garantire una trasparenza delle condizioni, valutare la partecipazione da parte dei soggetti eventualmente interessati".

Dopo l’avviso pubblico, che aveva dato 15 giorni di tempo, oggi i cinque soggetti ammessi alla fase successiva avranno quasi altri trenta giorni per presentare la propria offerta. Successivamente si prevede di arrivare all’aggiudicazione definitiva tra fine giugno e i primi di luglio. "Con la procedura negoziata che abbiamo messo in campo – aggiunge il primo cittadino – abbiamo fornito ai potenziali interessati complessivamente 57 giorni per manifestazione di interesse, analisi del contesto e della documentazione, preparazione della proposta: quasi il triplo rispetto alla precedente gara, che infatti aveva registrato un solo partecipante rispetto ai cinque interessati che sono emersi in questa occasione".

E aggiunge: "Abbiamo garantito più trasparenza, concorrenza e contiamo di ottenere un risultato migliore per la gestione, quando i funzionari incaricati avranno espletato le pratiche di gara e di assegnazione. Garantisco che torneranno i biliardi nell’area bar".

p. l. t.