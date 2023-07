Gestione del Covid Archiviata l’inchiesta su Fontana e Gallera

Le accuse non erano supportate da basi scientifiche e la competenza sulla zona rossa spettava in prima battuta al governo. Per questo motivo sono state archiviate le accuse di epidemia e omicidio colposo per la gestione della pandemia Covid a carico del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e di altri indagati, tra cui l’ex assessore regionale al Welfare Giulio Gallera e diversi membri del Cts tra cui il coordinatore Agostino Miozzo, l’allora presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, il direttore dello Spallanzani di Roma Giuseppe Ippolito. Per Fontana, l’archiviazione rappresenta "una ventata di verità" su un’indagine su cui "una certa parte politica ha costruito per anni una campagna di vero e proprio odio contro la Lombardia e il nostro operato". Nell’ordinanza il governatore vede "smontate" quelle che definisce "le troppe bufale costruite ad arte su quei mesi drammatici che hanno sconvolto le nostre comunità e provocato un immenso dolore a tante famiglie". Si dicono invece "sconcertati" e "basiti" per la decisione i familiari delle vittime, per i quali le persone coinvolte "non sono scagionate" e, anzi, "restano colpevoli di morti che si potevano evitare".