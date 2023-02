Gestione del denaro e finanza: un percorso dedicato alle donne

Gestione del denaro, previdenza e finanza: questi i temi al centro del percorso di empowerment femminile organizzato da Manageritalia Emilia-Romagna in partnership con Banca d’Italia e in collaborazione con CIDA, HUB del Territorio Emilia-Romagna e Città Metropolitana.

L’iniziativa si intitola Donne e denaro in una relazione di crescita ed è un percorso di formazione dedicato alle donne (ma sono benvenuti anche gli uomini) che parte il 16 febbraio. Il format prevede sette incontri della durata di 1 ora e mezzo a cui si potrà accedere tramite il link di Teams.

La Città Metropolitana contribuirà anche con un intervento della responsabile per il Piano per l’uguaglianza Simona Lembi (foto). Fra gli obiettivi, dunque, approfondire le principali tematiche al centro di una buona gestione della propria finanza. Tra i temi trattati ci saranno l’apertura e gestione del conto corrente, quando scegliere un tasso fisso o variabile per il mutuo e molti altri.

Info: questo il link per l’iscrizione: https:bit.lyDonneeDenaro2023.