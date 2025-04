Gestione del verde, contratto sotto la lente

Debolezza nel contrasto all’evasione tributaria e fari accesi sulla gestione del Parco della Chiusa. La Corte dei conti fa le pulci ai bilancio del Comune di Casalecchio. Valuta un quadro "complessivamente equilibrato sul piano finanziario" ma segnala anche alcune criticità che "richiedono attenzione e monitoraggio costante".

Il documento della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia Romagna è appena arrivata al protocollo del Comune di Casalecchio, ma il segretario provinciale di Forza Italia per il territorio metropolitano, Nicola Stanzani (nella foto), è pronto a sottolineare i punti dolenti che emergono dal rendiconto dell’anno 2022 e il bilancio di previsione 2023-2025. "In particolare, viene rilevata una storica debolezza nel contrasto all’evasione tributaria, già segnalata in precedenti deliberazioni, e non ancora del tutto superata. La Corte sottolinea che, pur a fronte di un miglioramento recente, permangono margini di inefficienza nella riscossione delle entrate locali, con risultati definiti in passato ’non soddisfacenti’ dal Ministero dell’Economia e delle Finanze", osserva Stanzani, prima di passare al vaglio una delle operazioni più importanti nel campo della gestione dei servizi, quella che a fine 2019 ha assegnato al raggruppamento di società La Chiusa il servizio integrato di gestione del verde urbano del Comune di Casalecchio, che comprende il Parco della Chiusa e tutte le aree verdi della città, ad esclusione del verde scolastico e delle piazze centrali.

Un contratto di parternariato pubblico-privato che vale 13 milioni di euro e dura 19 anni. "La Corte ha evidenziato dubbi sulla qualificazione giuridica dell’operazione, che si fonda su un project financing – strumento tipicamente previsto per lavori pubblici – pur trattandosi in prevalenza di un servizio di gestione e manutenzione. Inoltre viene osservata la necessità di maggiore chiarezza nei rapporti finanziari tra il Comune, la società concessionaria e la partecipata Adopera Srl, coinvolta nell’esecuzione del contratto", aggiunge Stanzani, che non manca di evidenziare il tema della gestione dei residui attivi. Temi strettamente contabili ma anche di rilevanza politica che il Comune si riserva di valutare e di approfondire per poi fornire, appena possibile, le valutazioni del caso.

Gabriele Mignardi