Gestione dell’acquedotto. Interrogazione di Evangelisti

La capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Marta Evangelisti chiama in causa viale Aldo Moro per il passaggio della gestione dell’acquedotto comunale a Hera, che da settimane scalda gli animi dei lizzanesi. "Fino a poco tempo fa erano due i Comuni della Città Metropolitana di Bologna a gestire in autonomia il proprio acquedotto: Lizzano in Belvedere e l’ex Comune di Granaglione, che tuttora mantiene la gestione diretta grazie a una specifica deroga", premette Evangelisti.

"L’attuale amministrazione di Lizzano – sostiene la capogruppo di FdI –, durante la campagna elettorale, aveva dichiarato di voler proseguire con la gestione autonoma. Oggi, invece, a distanza di pochi mesi, ha deciso di cedere il servizio a Hera, con passaggio definitivo previsto per il 1° gennaio 2026 e affiancamento tecnico già a partire da luglio 2025. Ho depositato un’interrogazione alla Giunta regionale per capire se questa scelta sia il risultato di atti predisposti dalla precedente amministrazione o se si tratti di una decisione recente dell’attuale Giunta comunale".

"Chiedo inoltre che la Regione – conclude la consigliera regionale – verifichi il rispetto del principio di sussidiarietà, coinvolga i cittadini, che non risultano sufficientemente informati, e tuteli le tariffe, evitando aumenti che graverebbero sulle famiglie e sulle attività commerciali, già colpite da molteplici difficoltà. L’acqua è un bene pubblico, come sancito dal referendum del 2011, e la sua gestione deve rimanere trasparente, partecipata e rispettosa delle comunità locali, senza logiche di profitto".