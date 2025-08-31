Ecco l'Europa League

Gianmarco Marchini
Ecco l'Europa League
Cronaca
31 ago 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Gestione dell'acquedotto. Interrogazione di Evangelisti

La capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Marta Evangelisti chiama in causa viale Aldo Moro per il passaggio della gestione...

Marta Evangelisti (FdI)

Marta Evangelisti (FdI)

Per approfondire:

La capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Marta Evangelisti chiama in causa viale Aldo Moro per il passaggio della gestione dell’acquedotto comunale a Hera, che da settimane scalda gli animi dei lizzanesi. "Fino a poco tempo fa erano due i Comuni della Città Metropolitana di Bologna a gestire in autonomia il proprio acquedotto: Lizzano in Belvedere e l’ex Comune di Granaglione, che tuttora mantiene la gestione diretta grazie a una specifica deroga", premette Evangelisti.

"L’attuale amministrazione di Lizzano – sostiene la capogruppo di FdI –, durante la campagna elettorale, aveva dichiarato di voler proseguire con la gestione autonoma. Oggi, invece, a distanza di pochi mesi, ha deciso di cedere il servizio a Hera, con passaggio definitivo previsto per il 1° gennaio 2026 e affiancamento tecnico già a partire da luglio 2025. Ho depositato un’interrogazione alla Giunta regionale per capire se questa scelta sia il risultato di atti predisposti dalla precedente amministrazione o se si tratti di una decisione recente dell’attuale Giunta comunale".

"Chiedo inoltre che la Regione – conclude la consigliera regionale – verifichi il rispetto del principio di sussidiarietà, coinvolga i cittadini, che non risultano sufficientemente informati, e tuteli le tariffe, evitando aumenti che graverebbero sulle famiglie e sulle attività commerciali, già colpite da molteplici difficoltà. L’acqua è un bene pubblico, come sancito dal referendum del 2011, e la sua gestione deve rimanere trasparente, partecipata e rispettosa delle comunità locali, senza logiche di profitto".

