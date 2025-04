Gestione idrica, troppe norme e doppioni

Le recenti alluvioni hanno messo in evidenza che a cominciare da Bologna per scendere verso la Romagna bisogna cambiare passo. La Regione in qualche modo si sta già muovendo per adeguare le infrastrutture e per assicurare una corretta manutenzione dei fiumi e dei corsi d’acqua in pianura e montagna. Speriamo. Ma c’è un altro tema a margine. Una recente analisi di Confindustria regionale Emilia Romagna ha evidenziato che buona parte dei nodi della gestione delle risorse idriche riguarda la complessità normativa e la sovrapposizione di competenze legislative e amministrative in un groviglio tra Stato, Regioni, Comuni, enti pubblici e privati. Non è una novità, i vari organismi lo ammettono anche pubblicamente, ma tutto rimane magicamente com’è. Nulla cambia. È ora che una volta per tutte si dia semaforo verde ad una rivoluzione che semplifichi procedure e doppioni oltre a dotare il territorio delle difese necessarie contro le alluvioni e delle opere che servono per combattere la mancanza d’acqua nei periodi di siccità. Sherlock Holmes direbbe ‘elementare Watson’. Già sembra facile, eppure per ora la peggiore burocrazia regna sovrana.

