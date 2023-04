Gestire la rabbia e i capricci Genitori a lezione dagli esperti

Primo appuntamento, oggi alle 18, per la rassegna di conversazioni pedagogiche rivolte ai genitori di bambini di età fino ai sei anni. Sette conferenze (online e in presenza) per affrontare temi importanti della relazione adulti-bambini come la gestione della rabbia e dei capricci, le emozioni e le regole. Conversazioni condotte dalle coordinatrici pedagogiche del distretto Reno Lavino Samoggia. Iscrizioni gratuite attraverso un modulo a partire da oggi quando la pedagogista Sara Aureli, parlerà dei quando i bambini sono ‘accecati dalla rabbia: sostenere le emozioni dei bambini e delle bambine’. Il 3 maggio Sara Magnani (pedagogista) e Andrea Pagnano (specialista di processo), entrambi di CoopSelios, affronteranno il tema di ‘Essere genitori e figli, crescere con sicurezza e creatività’.