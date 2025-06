Gestiva un campo di marijuana, arrestato

Aveva avviato una redditizia attività di coltivazione, lavorazione e spaccio di marijuana nell’area golenale del Reno il quarantenne italiano arrestato domenica pomeriggio a Casalecchio dagli agenti degli agenti della polizia locale Reno Lavino.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di natura penale sempre in materia di spaccio di stupefacenti, risulta essere senza fissa dimora. Nei fatti, come hanno accertato gli agenti della polizia locale, viveva stabilmente in una baracca abusiva nascosta tra la vegetazione dell’area fluviale del Reno, dove aveva dissodato un ampio campo coltivato a marijuana.

Terreno vocato e ben irrigato che al momento dell’irruzione delle forze dell’ordine si è presentato di estensione significativa, dove si contavano alcune centinaia di piante rigogliose. "Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati ingenti quantitativi di marijuana e di altre sostanze stupefacenti, bilance di precisione, materiale per la coltivazione, strumenti per il confezionamento e attrezzature destinate all’attività di spaccio" si legge nella nota diramata dall’amministrazione comunale.

Il responsabile, già gravato da precedenti, è stato arrestato con l’accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti e di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e ieri mattina è comparso davanti all’autorità giudiziaria per il processo in direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e rimesso in libertà vigilata. Gli agenti hanno poi provveduto a estirpare le piante di marijuana e porle sotto sequestro insieme a quantitativo di droga pronta allo spaccio e ai materiali utilizzati per la lavorazione e la confezione.

"L’operazione si inserisce nell’attività costante di prevenzione e contrasto ai reati che minacciano la sicurezza e il benessere della comunità" ha spiegato il vice sindaco di Casalecchio di Reno, Paolo Nanni, che spiega come nei prossimi giorni sia previsto, anche nel contesto del cantiere del secondo lotto di Nuova Porrettana, la bonifica della zona con la demolizione delle baracche abusive ancora presenti a lato della via Allende, nel tratto compreso tra il ponte blu e il tratto di viabilità di proprietà di Sapaba. Le indagini proseguono relativamente agli spunti investigativi emersi da questa operazione.

Gabriele Mignardi