Ghashghaei: "Il jazz grida libertà"

Per Hanieh Ghashghaei il jazz non è solo musica. E le sue illustrazioni non sono solo arte. Sono grida solenni di libertà. Ghashghaei è nata a Teheran nel 1990, nel 2014 si è trasferita a Bologna per studiare illustrazione all’Accademia di Belle Arti. A lei e altre tre artiste iraniane, Atieh Sohrabi, Nazli Tahvili e Roshi Rouzbehani, il Bologna Jazz Festival affida l’immagine di questa edizione. I loro disegni saranno diffusi sugli autobus e affissi ai muri della città. E stasera, alle 18, inaugura con un live painting in Salaborsa la mostra Donna, vita, libertà, con le illustrazioni sul jazz interpretate dalle quattro artiste.

Hanieh Ghashghaei, che cos’è il jazz per lei?

"È musica che racconta storie. I musicisti lo creano improvvisando, cantando liberamente. Ha un forte legame con l’essere donna".

Come si lega alle sue illustrazioni e al grido di Donna, vita, libertà?

"Io cerco di rappresentare la forza delle donne che, nonostante le difficoltà, possono creare uno strumento anche con i propri corpi. Con il loro corpo, che è sempre censurato, suonano e cantano la libertà. Vengo da un Paese in cui la voce femminile è proibita. Non possiamo nemmeno cantare da sole. In Iran il jazz è stato utilizzato dai giovani musicisti per lottare e urlare contro il regime islamico, contro un nemico che accetta l’arte solo se al servizio della propaganda".

Cosa rappresenta Bologna?

"Adesso che ci penso, mi rendo conto che Bologna è stata la città che mi ha fatto conoscere me stessa e la mia posizione di donna libera, che può crescere e realizzare le sue idee senza troppi ostacoli".

Si è trasferita nel 2014: l’Iran stava cambiando?

"Negli ultimi anni l’Iran è sempre stato in cambiamento e la gente ha sempre lottato per liberarsi dalla dittatura. Quando sono arrivata in Italia avevo 24 anni. Prima di venire qui, studiavo arte in un’università in cui erano ammesse solo le donne. Già allora c’erano molte proteste di studentesse e, per questo, ci è stato impedito di andare all’università per settimane. Le limitazioni imposte dal regime islamico sono sempre state presenti come un’ombra nera. La situazione era meno grave di oggi".

Vorrebbe ritornare in Iran? È prematuro o pensa che qualcosa stia cambiando?

"Al momento non sto pensando se tornare in Iran. Sto solo cercando di far sentire la voce delle donne del mio Paese. E sì, quest’anno, con Donna, vita, libertà, qualcosa di grande è cambiato in Iran, è impossibile tornare indietro. Non posso prevedere niente, ma la situazione non rimarrà così. Anche se la strada della rivoluzione, una rivoluzione profonda, è lunga".