Ghedauto protagonista a ‘La cascina in festa’

Seconda edizione de "La cascina in festa". La kermesse organizzata dall’officina Bonora che ha regalato una giornata ricca di emozioni. A partire dai più piccoli che hanno potuto giocare sui gonfiabili e divertirsi con lo spettacolo di Bimbobell. Gruppo Ghedini automobili era presente con uno schieramento di auto per tutti i gusti: tra queste le nuovissime Lancia Ypsilon e Alfa Romeo Junior. Oltre a questo anche la Jeep Avenger, la nuova Fiat 600 elettrica, la Opel Mokka, la Peugeot 2008, la Citroen E-C4 e, infine ma non per importanza, la fotografatissima Fiat Topolino. Per l’occasione Ghedauto ha presentato in anteprima il nuovo schieramento di veicoli industriali Iveco. La giornata ha visto anche la parata delle Abarth che hanno sfilato tra gli applausi. Concerti, esibizioni di zumba e la prima edizione di Miss La Cascina, che ha visto in giuria, oltre alla titolare Stefania Ghedini, Eugenio Bonora, Matteo Sonori e Francesco Checchi. Hanno poi presenziato anche il sindaco di Malalbergo Massimiliano Vogli e il responsabile operativo Gruppo Ghedini automobili Riccardo Fracassi.