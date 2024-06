Ghemon: "Via i cellulari, largo alla risata"

Essere aperti allo stupore, pronti a lasciarsi sedurre da parole e canzoni inaspettate, a farsi rapire da racconti che arrivano dai campi di basket, dalle strade faticosamente solcate durante una maratona o dalla paura che, a volte, sovverte le regole, scompiglia le sicurezze anche dell’artista più preparato prima di salire sul palco. Tutto questo, e molto altro, è il filo conduttore dello spettacolo Una cosetta così che Ghemon, nome d’arte di Giovanni Luca Picariello, stella del rap italiano innamorato della stand up comedy, porta in scena domani (ore 21) all’interno di Montagnola Republic, con ingresso gratuito.

Ghemon, è davvero ‘Una cosetta così’, il suo spettacolo?

"Sì, il titolo è un invito a godere dei piccoli piaceri a ritrovare quella dimensione intima, di rapporto stretto con il pubblico, che i concerti non hanno più. Per me è un ritorno alle gioie della vita di ogni giorno, al sorriso, alla condivisione delle mie emozioni con chi ho di fronte. È la riscoperta del potere liberatorio della risata, che è più intenso, spesso, di quello suscitato dalle rime del rap".

Quello della relazione forte con chi si ha di fronte è stato il segno identitario dell’hip hop, da cui lei proviene.

"Linguaggio che non ho dimenticato, tra la stand up comedy e il rap i punti di contatto sono tantissimi. Intanto hanno in comune la capacità di cogliere immediatamente gli stati d’animo del pubblico e di trasfigurarli attraverso la tecnica dell’improvvisazione. E poi c’è il senso di comunità che si crea tra l’artista e lo spettatore. Diventano una figura unica, se il flusso dal palco alla platea segue anche la direzione contraria. Lo facevo con le competizioni di freestyle nel rap, lo faccio ora".

L’intimità di cui parla passa anche attraverso delle regole che lei impone.

"È una imposizione molto dolce, in realtà. Chiedo agli spettatori di godersi il tempo che passeremo insieme e suggerisco che spengano gli smartphone e rinuncino a fare e poi a postare video dello spettacolo. Questo in molte serate di stand up, specie all’estero, è un obbligo. Bisogna consegnare i telefonini all’ingresso. Io preferisco scherzare sopra la nostra ossessione nel documentare tutto. E la risata, come dicevo prima, crea subito empatia. Siamo oltre le cinquanta repliche e in rete non ci sono video dello spettacolo. Così rimane, anche per chi verrà a Bologna, la sorpresa. Bisogna esserci e essere predisposti a lasciarsi andare alla risata".

Particolari fonti di ispirazione per ‘Una cosetta così’?

"Tantissime, sia comici italiani che stranieri. Ma la mia passione per la comicità è nata molti anni fa, ero un bambino e non perdevo mai un programma in tv dove c’erano i miei idoli: tutta la Gialappa’s Band, Corrado Guzzanti, il grande Nino Frassica. Li vedevo in televisione e trascrivevo su un libretto le loro battute, le imparavo a memoria, e poi le recitavo in classe per la platea dei mie amici. Una cosetta così è nata in quelli anni, il rap è venuto dopo, questo per me è un ritorno alle origini".